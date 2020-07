"5 hommes à la maison" : quelle est la nouvelle émission diffusée sur M6 ?

publié le 27/07/2020 à 14:22

Après L'Amour est dans le pré et Mariés au premier regard, M6 dévoile sa nouvelle émission de rencontres. À partir de ce 27 juillet à 18h40, les téléspectateurs et les téléspectatrices vont découvrir 5 hommes à la maison, adaptée de Five Guys a Week, émission britannique de Channel 4.

Le concept de 5 hommes à la maison ? Une candidate célibataire accueille chez elle 5 prétendants pendant une semaine, dont l'un est potentiellement l'élu de son cœur. Courses, loisirs, boulot, le groupe va vivre ensemble au quotidien de la candidate qui choisira ensuite celui qui lui plaît. Et chaque jour, elle devra en éliminer un.

La première candidate de l'émission se nomme Jennifer. Infirmière libérale à Marseille, elle recevra chez elle Alexandre, Loïc, Jérémy, Alexis et Dimitri. Les prétendants ont été sélectionnés par la production selon les critères de Jennifer. Pour la deuxième semaine de 5 hommes à la maison, direction Boulogne-sur-Mer chez Émilie. L'émission sera diffusée à partir du 27 juillet du lundi au vendredi à 18h40.

Son objectif ? Trouver le grand amour !#5hommesALaMaison dès le lundi 27 juillet à 18:40 sur M6 pic.twitter.com/GtJUVYiUwl — M6 (@M6) July 7, 2020