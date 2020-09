publié le 19/09/2020 à 09:28

Le coronavirus n'aura pas raison des journées du matrimoine. Organisées depuis quatre ans, cette alternative féministe aux célèbres journées du patrimoine revient cette année ce week-end du 19 au 20 septembre. Voici une liste non exhaustive des événements à ne pas louper dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, et Normandie.

Les visites guidées ont toujours la part belle pour découvrir le matrimoine. À Lille, la compagnie théâtrale "Voulez-vous" organise cette année une visite du quartier de Fives, dans l'est de la ville, sur ce thème. En Normandie, le collectif "Caen à ELLES" propose une déambulation dans la ville pour (re)découvrir les "femmes qui ont marqué l'histoire mais dont le nom a été effacé".



Dans la capitale l'architecture sera à l'honneur avec trois visites guidées dans les pas de René Bocsanyi-Bodecher et Eileen Gray, oubliées de l'histoire de l'art.... mais ce n'est pas tout.

Paris : et si vous jouiez au loto ?

Pauline Viardot, Jacqueline Audry, Julia Verlanger : ces noms ne vous disent rien ? Pas de panique : vous pourrez découvrir ces personnalités lors du "Le grand loto des artistes oubliées" organisées pour les journées du matrimoine à Paris. Lors de cette session jeu, vous pourrez gagner des lots en lien avec l'oeuvre de ces compositrices, photographes ou peintres invisibilisées de l'Histoire.

Infos pratiques : "Le loto des grandes oubliées". Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard, 75006 Paris. Samedi 19/09 à 16h30 & dimanche 20/09 à 14h30.

Marseille : renommez les rue de la ville

Rendez-vous le samedi soir à la nuit tombée pour coller ! L'association Osez le féminisme! organise une action dans le cadre de sa campagne "Femicité". L'objectif : renommer les rues de Marseille avec des noms de femmes. Une nécessité car en France, la majorité des artères urbaines sont nommées d'après des noms d'hommes.

Infos pratiques : "Action Fémicité". Rdv à la Fontaine des Réformés à Marseille. Samedi 19/09 à 21h.

Caen : découvrez l'oeuvre d'Alice Guy

Lorsqu'on parle de l'invention du cinéma, on pense souvent aux Frères Lumières ou à Georges Méliès mais jamais à... Alice Guy. Cette femme née en 1873 est une pionnière du cinéma de fiction et a réalisé près de 1.000 films. Le Café des Images d'Hérouville-Saint-Clair près de Caen propose une projection de sept de ses oeuvres, suivie d'une rencontre avec Véronique Le Bris, fondatrice et rédactrice en chef du webmagazine Ciné-Woman.

Infos pratiques : "Les Pionnier-e-s du Cinéma - Alice Guy". Le Café des Images, 4 square du théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair. Dimanche 20/09 à 18h. Réservation sur cafedesimages.fr.