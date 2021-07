Technologie : qui est Ada Lovelace, qui a inventé le premier programme informatique ?

Tous les week-ends, Florian Gazan rend hommage aux pionniers, ceux qui furent à jamais les premiers. Ce matin, on va parler de l’appareil sans lequel aujourd’hui vous comme moi on serait bien embêté pour travailler : l’ordinateur. Ordinateur qui lui-même serait bien embêté pour travailler sans programme informatique.

Les premiers programmes informatiques remontent à 1840. Et à l’origine de tout ça, comme souvent, il y a une femme. Elle s’appelle Ada Lovelace, née Byron en 1815 car c’est la fille du célèbre Lord. Le poète anglais quitte le domicile conjugal alors que la petite a un an. Elle ne le reverra jamais. Sa mère, Annabella, par peur que sa fille épouse le métier de son géniteur l’oriente vers une discipline radicalement à l’opposée : les mathématiques. Et elle est douée pour ça !

À 12 ans, elle écrit déjà un traité sur les ailes des oiseaux dans le but de fabriquer une machine volante, mais c’est à 17 ans que sa vie va être bouleversée par une rencontre

Le premier algorithme grâce à une calculatrice mécanique

Grâce à sa renommée, elle a pu s’introduire dans les salons mondains de Londres où elle rencontre un certain Charles Babbage. Lui aussi est dans les mathématiques, il vient d’ailleurs d’inventer une calculatrice mécanique, elle a des allures de métier à tisser et pour cause, elle s’inspire de ceux qui permettent de réaliser des motifs complexes comme le Jacquard grâce à des cartes perforées. Elle l’aide alors à la perfectionner en faisant une machine analytique considérée aujourd’hui comme l’ancêtre un siècle avant de l’ordinateur.

Mieux, Ada Lovelace va plus loin. S’inspirant d’un article d’un mathématicien italien, il a une idée de génie : et si au lieu de ne manier que des chiffres cette machine pouvait manier des variables, des concepts et des données ? Elle s’y attèle tant et si bien qu’en 1843, elle publie une série de notes dont la note G qui contient le tout premier algorithme. Elle vient d’inventer le premier programme informatique. La suite sera malheureusement moins rose…

Ada Lovelace obtient enfin la reconnaissance en 1979

Pour financer le développement et sa mise en fabrication de la machine qui n’existe que sur plans, elle se met à jouer à des jeux de hasard. Elle essaye même d’inventer un algorithme pour gagner aux courses. En vain. Elle dilapide tout son argent et finit ruinée. Et un malheur n’arrivant jamais seul, on lui découvre un cancer de l’utérus. Elle meurt, coïncidence morbide, au même âge que son père Lord Byron : 36 ans.

Longtemps oubliée, Ada Lovelace obtient enfin la reconnaissance en 1979 quand le département de la Défense Américain appelle un nouveau langage informatique par son prénom "Ada". Et Google lui consacre une journée en 2012 en modifiant son logo en référence aux travaux de Mlle Lovelace. Celle qui fut à jamais la première à créer un programme informatique.