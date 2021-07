Qui est Leif Erikson, qui a vraiment découvert l'Amérique ?

Tous les week-ends, Florian Gazan rend hommage aux pionniers, ceux qui furent à jamais les premiers. Ce samedi 10 juillet, on met le cap à l’Ouest vers l’Amérique, qui, on nous le rabâche depuis qu’on est petit, a été découverte en 1492 par Christophe Colomb.

Christophe Colomb n’était lui-même pas au courant puisque sur son lit de mort, il croyait encore qu’il avait découvert les Indes, léguées au Roi et à la Reine d’Espagne ! C’est écrit noir sur blanc sur son testament. C’est pour ça d’ailleurs qu'il appelait les autochtones les Indiens.

De toute façon, Christophe Colomb n’a rien découvert du tout. L’Amérique a été découverte par un autre Européen, 500 ans plus tôt : il s’appelait Leif Erikson. C'était un explorateur viking, fils du fameux Erik le Rouge, qui lui-même avait déjà été le premier à mettre les pieds au Groenland. Mais Leif, lui, ayant entendu parler de terres plus à l’Ouest aperçues au loin par un navigateur islandais égaré, décide d’aller les explorer.

L'exploration de Leif Erikson

Avec 35 hommes, le voilà donc parti. Il accoste d’abord une terre rocailleuse qu’il baptise Helluland, la terre de la pierre plate. On sait aujourd’hui qu’il s’agit de l’île de Baffin, au nord-est du Canada, tout simplement la plus grande île du pays dont la superficie fait à peu près celle de l’Espagne. D’où le surnom attribué désormais au Viking : Erik le Chanceux.

Leif Erikson tombe sur des terres boisées qu’il nomme Markland, on pense que c’est l’actuel Labrador. Puis il arrive sur une terre où poussent des vignes naturelles. D’où le nom qu’il leur donne : Vinland. On suppose qu’il s’agit de ce qui est devenu Terre-Neuve. Voire peut-être, les historiens diffèrent là-dessus, le Golfe du Saint Laurent au nord de Québec. Là, il installe une colonie où naitra le premier enfant européen d’Amérique.

Inconnu en Europe mais célèbre outre-Atlantique

Personne en France, en Europe. Nous on nous a Christophe Colombisés mais aux Etats-Unis, il est très connu. Il a une statue à Boston, à Milwaukee, à Seattle. Et surtout depuis 1964, aux Etats-Unis, tous les 9 octobre, on célèbre le Leif Erikson Day, pour commémorer celui qui fut donc à jamais le premier à découvrir l’Amérique.

Christophe Colomb, lui, a découvert les Bahamas, San Salvador mais en aucun cas ce qui constitue aujourd’hui les Etats-Unis.