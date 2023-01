Et si pour la Saint-Valentin, vous donniez le nom de votre ex à un cafard ?

Beaucoup de zoos proposent déjà de parrainer un animal, le zoo de Toronto au Canada va plus loin. Il offre la possibilité de nommer un cafard avec le prénom de votre ex, un moyen discret et efficace de prendre sa revanche.

Ce n'est pas forcément votre ex, ça peut être une personne en général que vous n’appréciez pas. Cela vous coûtera 25 dollars mais c’est pour la bonne cause puisque c’est pour donner un coup de main au zoo de Toronto (et faire bisque rage à votre ex).

Cette initiative a eu un tel succès que pour le moment, tous les cafards ont reçu le prénom d’une personne détestée !

Autre initiative amusante il y a deux ans, celle de la SPCA, un refuge pour animaux en Floride. En échange d’un don, ils écrivaient le nom de votre ex au fond de la litière pour chat.

Il ne vous reste plus qu’à savourer l’idée le 14 février !

