Quel rapport entre les TGV et la bataille de Marignan ?

Crédit : Marie Magnin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Que s'est-il passé en 1515 ? Réponse : la bataille de Marignan, à 15 kilomètres au sud-est de Milan, en Italie. Les 14 et 15 septembre, la France et la République de Venise se battent contre les redoutables Suisses, mercenaires des Allemands. Bilan ? 16.000 morts en 16 heures de combat. Et la première grande victoire du jeune François 1er, tout juste 20 ans, symbole de sa gloire.

Le roi prend ainsi le contrôle du duché de Milan, mate le pape et ramène un certain Léonard de Vinci dans ses valises. En 1518, le peintre mettra en scène une reconstitution de cette fameuse bataille au château d'Ambroise, où le roi parade devant 10.000 figurants.

Grâce à Léonard de Vinci, Marignan est devenu un objet de propagande synonyme de puissance française jusqu'à nos jours. Le moteur de nos premiers TGV s'appelle... Marignan. Pourquoi ? Parce qu'il pèse 1.515 kilos.

