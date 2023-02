Quand faut-il remplacer "aussi" par "non plus" ?

Aujourd'hui, amis des mots, nous parlons négations, à la demande de Marie-Laure, fidèle auditrice brestoise de RTL Matin Week-End – et du Bonbon sur la langue en particulier, car Marie-Laure est une professeure des écoles très à cheval sur le bien-parler.

"Mercredi matin sur RTL (eh oui j’écoute également en semaine, avoue Marie-Laure), une formule prononcée par Alba Ventura, dont j'apprécie les éditos, m'a sortie de la lecture simultanée de mon cher Ouest-France…"

Eh oui ! Tout le monde succombe aux pièges de notre idiome farceur. Dans un sujet sur les retards de l’organisation des JO de 2024, elle a déclaré : "Sur le recrutement aussi nous ne sommes pas en avance." Elle aurait dû dire : "Sur le recrutement non plus, nous ne sommes pas en avance." Et Marie-Laure remarque que cette confusion entre aussi et non plus est de plus en plus fréquente.

"Aussi" est toujours po-si-tif !

Alors, comment savoir s’il faut dire aussi ou non plus ? C’est très simple, vous allez voir. Aussi a plusieurs sens et plusieurs usages, mais toujours po-si-tifs. L'usage le plus rare, un peu suranné, c'est quand aussi est ce qu’on appelle une conjonction, et là il signifie "par conséquent" : "J'avais grand faim, aussi ai-je boulotté votre croissant." Mais dans la plupart des cas, aussi est un adverbe, synonyme de également, comme dans "Ah, j’oubliais, j’ai boulotté votre brioche aussi."

C’est cet aussi-là qui est parfois remplacé par non plus. Dès qu’on a une négation dans la phrase, aussi se transforme en non plus : "Je n’aime pas les croissants, la brioche non plus." Surtout pas "la brioche aussi". Ou "Stéphane ne veut pas me donner son croissant, Valérie non plus."

Regardez : il n’y a rien de plus négatif que non, n’est-ce pas ? Eh bien, quand la phrase est négative, c’est "non plus". Mon petit truc pour le mémoriser : "Avec ne pas, c’est non plus." Et Marie-Laure ne sera plus jamais perturbée en écoutant RTL pendant qu’elle lit son quotidien régional – les femmes savent faire plusieurs choses à la fois : ce n’est pas une légende !

Ah, aussi a encore un autre sens : il peut marquer l’équivalence, l’égalité. "Le croissant de Stéphane est aussi bon que celui de Pascal." Ou "Ce croissant est aussi bon que beau."

Dans cet usage-là, c’est un presque-synonyme de autant, avec lequel il ne faut pourtant pas le confondre ! "On emploie aussi… que lorsque ce rapport d’égalité porte sur un adjectif, un participe ou un adverbe", précise la Banque de dépannage linguistique. On emploie "autant que lorsque ce rapport d’égalité porte sur un verbe et autant de lorsque ce rapport d’égalité porte sur un nom."

"Stéphane est aussi grand que Mathias", mais "Stéphane mange autant que Mathias" ou "Stéphane a mangé autant de croissants que Mathias" – voilà un Bonbon sur la langue qui va tous nous faire grossir !

