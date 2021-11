Prix Goncourt, prix Renaudot : quel est le prix littéraire qui bat les records de vente ?

Mohamed Mbougar Sarr et Amelie Nothomb

Les deux prix littéraires les plus prestigieux ont été décernés hier. Le Goncourt au jeune auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour son roman La plus secrète mémoire des hommes et le Renaudot à Amélie Nothomb pour Premier sang.

Ce qui contribue à la renommée de ces prix, c'est leur force de prescription. Et c'est le Goncourt qui est le plus efficace. Le décrocher, c'est la quasi-certitude de vendre en moyenne 360.000 exemplaires. Puis le Goncourt des Lycéens avec 315.000 exemplaires. Et sur la 3e marche du podium, le Renaudot, justement, 220.000 exemplaires. Ce ne sont que des moyennes.

L'an dernier, par exemple, L'Anomalie, le prix Goncourt du romancier Hervé Le Tellier a séduit près d'1,1 million d'acheteurs. Encore aujourd'hui, il figure toujours dans les meilleures ventes en librairie. On peut citer d'autres belles réussites, plusieurs Goncourt à 500 000 exemplaires dans les 20 dernières années, Jean-Christophe Rufin et son roman Rouge Brésil, Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut ou Leïla Slimani et sa Chanson douce.

Il est rare que le prix Goncourt face un réel flop. Les deux plus retentissants, avec seulement 80.000 exemplaires vendus, ça frise le ridicule pour un Goncourt, ont eu lieu, coïncidence, deux années de suite en 2002 et en 2003. Cela correspondait, circonstance aggravante, à l'année du centenaire du Goncourt. Le bonnet d'âne était revenu à La maîtresse de Brecht de Jacques-Pierre Amette.

Malgré le manque de papier, les livres seront sous le sapin

Cette année, une question inédite se pose. En effet, comme pour d'autres matières, on manque de papier. Mais il sera possible de trouver les livres récompensés dans les librairies, car les éditeurs en lice pour les prix avaient anticipé depuis plusieurs semaines. Ils avaient constitué des stocks de papier. L'un d'entre eux raconte qu'en cas de victoire de son auteur, 200 000 exemplaires étaient prêts à partir pour l'impression le jour même. Donc pas d'inquiétude, vous trouverez le Goncourt et le Renaudot 2021 pour vos cadeaux de Noël.