publié le 11/04/2021 à 09:00

Nous vous emmenons dans un magasin, mais pas n'importe lequel... Le Magasin pittoresque de la littérature française, un petit livre érudit et facétieux, un pêle-mêle littéraire qui fourmille de détails, d'anecdotes, de révélations sur nos grands écrivains. Seul l'amoureux des lettres et de l'humour Jean-Loup Chiflet pouvait signer un tel ouvrage qui nous apprend par exemple que les plus célèbres de nos auteurs ont parfois écrit des absurdités.

Honoré de Balzac qui, dans La Muse du département n'hésite pas à écrire "La femme de chambre lui cria deux mots à voix basse". Chateaubriand dans Le génie du christianisme écrivait "Je m'amusais à voir voler les pingouins... Il faut quand même le faire".

Outre les formules improbables on découvre aussi dans cet ouvrage que les grands auteurs ont souvent reçu des coups de main pour écrire leurs romans, écrivant à deux, quatre ou quarante mains certaines œuvres avec des auteurs oubliés de l'histoire... Ce Magasin pittoresque de la littérature française vous permettra d'apprendre en vous amusant.

"Magasin pittoresque de la littérature française" de Jean-Loup Chiflet

Le choix du libraire :

Parmi les plus de 600 titres disponibles, Agnès Binsztok, de la librairie Grands Caractères à Paris nous recommande Le démon de la colline-aux-loups de Dimitri Rouchon-Borie (Le Tripode) et publié en version grands caractères aux éditions Voir de près.

Le démon de la colline-aux-loups de Dimitri Rouchon-Borie Crédit : le Tripode