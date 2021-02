publié le 15/02/2021 à 10:30

L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, publié chez Gallimard est en train de battre des records de vente. Rarement un prix Goncourt a suscité un tel engouement. "Le moment de la remise du Goncourt, a été le moment le plus intense (de l'année, ndlr), c'est ce moment qui reste inscrit", démarre l'auteur au micro de RTL.

Mettons à part le cas de L'Amant, le célèbre roman de Marguerite Duras, prix Goncourt en 1984, vendu à plus d'un million d'exemplaires mais qui était déjà un best-seller bien avant d'être récompensé par le jury de chez Drouant et qui ne sera donc sans doute jamais détrôné. À ce jour, le Goncourt le plus vendu était Les Bienveillantes en 2006, les mémoires d'un officier nazi fictif signés par un débutant nommé Jonathan Littell.



Depuis la semaine dernière, Hervé Le Tellier fait mieux, comme le confirme, chiffres à la clé, Jean-Charles Grunstein, le directeur commercial de Gallimard. L'Anomalie s'est vendu à 631.500 exemplaires. "Je n’ai pas encore pris la mesure de ce que ça représente, justement parce que les évènements sociaux sont absents. Je vois bien qu'en librairie, à peu près neuf personnes sur 10 me disent que c'est le premier livre qu'ils lisent de moi (...) Là, on arrive à des niveaux qui m'étonnent, qu'on peut analyser objectivement et subjectivement aussi", poursuit l'auteur. "Ça change totalement la place d'un écrivain dans le paysage littéraire et puis ça permet à des livres antérieurs de reprendre un peu de vitalité", résume encore Hervé Le Tellier.

Jean-Charles Grunstein estime qu'à terme, les ventes pourraient atteindre entre "750.000 et 800.000 exemplaires". Et confirmation des espoirs placés dans ce roman, L'Anomalie bénéficie désormais d'un tirage, autrement dit le nombre de livres imprimés : 856.000 ouvrages mis à disposition des libraires.

Que raconte "L'Anomalie" ?

Un avion se pose aux États-Unis et affole les services secrets : le même appareil avec le même équipage, les mêmes passagers s'était déjà posé 3 mois plus tôt. Quel est le mystère de cette réplique parfaite, d'où vient cet avion ? Commencé comme un scénario de science-fiction, L'Anomalie entrelace tous les genres romanesques en s'intéressant à une dizaine de personnes à bord de cet avion et à leurs doubles ou leurs originaux ! "Un livre scoubidou" comme vous l'a qualifié drôlement l'auteur.