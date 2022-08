Pourquoi y a-t-il des mers et des océans ?

En cette période, il y a de quoi se poser la question puisque parmi ceux qui ont la chance de partir en vacances, il y a deux équipes : l'équipe mer et la team océan.

Quand on regarde, on ne voit pas trop la différence entre une mer et un océan : c'est de l'eau salée avec des vagues. D'entrée de jeu, on va mettre fin aux idées reçues sur ce qui pourrait les différencier. La température n'est pas un critère, il existe des mers froides et des océans chauds. De même, les fortes vagues ne sont pas réservées à l'océan et le phénomène de marée existe aussi mer, même s'il est nettement moins visible.

Les différences entre les mers et les océans sont le fruit de conventions, décidées par l'humain, pour mieux cartographier la planète avec trois grands critères :

- La taille : les océans sont beaucoup plus grands que les mers. Le plus petit océan, c'est l'océan Arctique, il fait 14 millions de km², alors que la plus grande mer, c'est la mer d'Arabie et elle ne fait que 3,5 millions de km²

- Le sel : les mers sont beaucoup plus salées que les océans. Comme elles sont plus petites, la proportion d'eau qui s'évapore est plus grande, donc la concentration en sel est plus importante et ça vous pourrez le vérifier en buvant la tasse.

- La profondeur : En moyenne, l'océan a une profondeur de 3.700 mètres. Mais à certains endroits, il peut atteindre des profondeurs vertigineuses avec notamment les fosses Mariannes, au large des Philippines qui descendent à plus de 11.000 mètres. La mer du Nord, elle, ne descend qu'à 200 mètres.

Les océans sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus grands et moins salés que les mers, c'est comme ça qu'on les différencie. Et pour info, il n'y a que 5 océans sur la planète : le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, Arctique et l'Austral, alors qu'on compte plus de 150 mers.

