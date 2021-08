Pourquoi Dalida a-t-elle choisi Alain Delon pour chanter "Paroles paroles" ?

Il y a des duos d'artistes qu'on n'oublie pas. Dalida et Alain Delon en sont un bel exemple avec Paroles, Paroles (1973). Le titre, sorti un an plus tôt en Italie, est alors interprété par Mina et Alberto Lupo. Alain Delon et Dalida, eux, se rencontrent au tout début de leurs carrières. Ils partagent même ensemble un appartement, rue Jean-Mermoz, à Paris, et rêvent tous deux de devenir des stars.

Des années plus tard, leur amitié se changera en histoire d’amour, lors d’un séjour en Italie, à Rome plus précisément. Mais ce n'est qu'en 1973, alors que les deux amoureux s'étaient séparés, qu'interviennent leurs retrouvailles, quand Orlando, le frère de Dalida, décide d’adapter la chanson Paroles, Paroles.

Dalida se tourne alors inévitablement vers son ami, Alain Delon, pour lui proposer d’être son partenaire. Il accepte immédiatement. Lors de l’enregistrement, ce dernier fait tamiser les lumières du studio. Ensemble, ils interprètent la chanson les yeux dans les yeux. Paroles, Paroles deviendra un immense succès partout dans le monde, numéro 1 en France, mais aussi en Espagne et au Japon.