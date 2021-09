Comment un jeu entre étudiants a donné naissance au mot le plus célèbre au monde

On est dans les années 1830 à Boston aux États-Unis. Comme le font les adolescents d’aujourd’hui avec des abréviations pour communiquer par SMS comme "TKT" pour "T’inquiètes" ou "OKLM" pour "Au Calme", des jeunes intellectuels de la ville s’amusent à abréger des mots et des expressions, mais de façon incorrecte.

Par exemple, "All Right " ("d’accord"), ils l’écrivent non pas A-L-L-R-I-G-H-T mais O-L-L W-R-I-G-H-T. Ce qui abrégé donne "OW". Mais de toutes leurs abréviations, il y en a une qui va remporter un succès fou. "Tout est correct", "all correct" en anglais devient "oll korrekt". Résultat en abrégé : ça donne "OK". Ce OK qui circule dans Boston et bien au-delà du cercle de ses créateurs gagne ses lettres de noblesse le 23 mars 1839, quand il est imprimé pour la première fois dans un journal de la ville.

Mais c’est une élection présidentielle qui va définitivement le rendre populaire dans tous les États-Unis. En 1840, le président américain Martin Van Buren est candidat à sa propre réélection. Mais, comme Joe Biden il n’y a pas si longtemps, ses opposants l’attaquent sur son âge avancé et l’affublent du surnom du Vieux de Kinderhook, sa ville natale. En anglais, Old Kinderhook qui en abrégé donne OK.

Van Buren perd l’élection mais ce OK, lui, va rester et devient universel dans la foulée avec l’arrivée du télégraphe où le OK, pratique à écrire, devient le mot envoyé pour valider la réception d’un message et presque 2 siècles après, le mot le plus utilisé dans le monde devant "maman".

