Pourquoi les zombies existent vraiment

Nous ne sommes pas dans la série The Walking Dead, mais bien au beau milieu de la forêt amazonienne. Là alors qu’une fourmi se promène innocemment, elle va être infectée par un champignon, plus précisément un cordyceps, dont elle croise le chemin. Mais elle ne s’aperçoit de rien. Après cette rencontre, elle mène tranquillement sa petite vie de fourmi, mais quelques jours après, ça va dégénérer.

Dans la semaine qui suit l’infection, la fourmi, d’un coup, quitte la colonie et la sécurité de son nid. Prise de convulsions, elle avance tremblotante jusqu’à trouver une feuille sur laquelle elle se pose à quelques centimètres au-dessus du sol…En réalité, la fourmi n’a décidé d’aucun de ces mouvements. Le champignon, en l’infectant, a réussi carrément à prendre le contrôle de son esprit.

Et si le champignon a pris le contrôle de la fourmi, c’est pour l’amener à un endroit où les conditions sont idéales pour qu’il puisse se développer avec assez de lumière et assez d’humidité. Rapidement, un parasite va éclore, mettre fins aux jours de la fourmi et sortir de ce corps zombie.

Bien que ça ne concerne que les fourmis voire les araignées, ces champignons, les cordyceps ont inspiré quelques créateurs d’histoires de zombies. D’ailleurs, dans le jeu vidéo The Last of Us, où les deux héros doivent se défendre dans un monde envahi par les morts-vivants, le reste de la population a été infecté par un champignon nommé cordyceps. Mais, rassurez-vous, en vrai, pour nous les humains, on ne risque rien. En Chine, il est même utilisé comme complément alimentaire.

