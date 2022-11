Alors qu'Emmanuel Macron est à Bali pour le G20, voici pourquoi sans l'Indonésie, la gastronomie française serait en deuil. On ne parle pas de l'huile de palme dont l'Indonésie est le premier exportateur au monde. Même si sans huile de palme, pas de Nutella, le produit hors boissons le plus acheté en France en grande surface.

L'autre spécialité de l'Indonésie, c'est la raniculture. Rani, du latin "rana" qui veut dire "grenouille". Car oui 80% de nos cuisses de grenouille viennent d’Indonésie. Premier producteur au monde. Et en France, on en consomme quand même 4.000 tonnes par an, ce qui représente une moyenne de 80 à 200 millions de batraciens.

Les Français sont les plus gros consommateurs au monde. Kermit du Muppet Show ne prendra jamais le risque de venir en vacances en France. Manger des cuisses de grenouille, c’est une tradition française qui remonte au 12 ème siècle. Devenue un symbole de notre gastronomie. Qui est revenue à la mode ces dernières années.

C'est très compliqué d'élever des grenouilles

Mais pourquoi nos cuisses de grenouilles viennent d’Indonésie ? Parce qu’en France, leur chasse a été interdite en 1980. Pour répondre à notre grosse demande, d’autres pays ont flairé le bon coup comme l’Inde et le Bangladesh. Mais chez eux à leur tour, y a eu interdiction. Alors l’Indonésie a sauté sur l’occasion. Faut dire là-bas, ça pullule. Enfin un peu moins maintenant et les ONG tirent la sonnette d’alarme.

Et pourquoi on n’en n’élève pas nous-même ? On le fait comme dans la Drôme où se trouve le premier élevage d’Europe. Mais c’est très compliqué d’élever des grenouilles. Un parce que c’est un animal qui stresse très vite et peut en mourir. Deux parce qu’il faut les trier et les mettre dans des bassins différents selon leur taille. Parce que c’est cannibale, les grenouilles. Donc si vous les mettez toutes ensemble, les plus grosses bouffent les plus petites.

Les Anglais en mangeaient 8.000 ans avant nous

On n’est pas les seuls mangeurs de grenouilles, comme nous surnomment les Anglais. Qui feraient mieux de moins la ramener ! Parce que des fouilles archéologiques réalisées en 2013 du côté du fameux site préhistorique de Stonehenge dans le Sud de l’Angleterre ont permis de découvrir au milieu d’arêtes de truite, de saumon, de carcasses d’aurochs, l’ancêtre du bœuf, vous savez quoi ? Des os de cuisse de grenouille.

Ce qui voudrait dire que les Anglais en mangeaient 8.000 ans avant nous ! Alors messieurs les Rosbifs, hein, c’est qui les Froggies ?

