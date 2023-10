Pourquoi Robert De Niro est devenu célèbre grâce à Bruce Springsteen ?

C'est une légende du cinéma qui doit une grande partie de sa renommée à un monstre du rock. En effet, Robert De Niro est devenu célèbre grâce à Bruce Springsteen. En juillet 1975, Robert De Niro est à Los Angeles avec Martin Scorsese. Ensemble, ces deux New-Yorkais décident d’aller assister à un concert d’un autre artiste de la côte est, Bruce Springsteen. Ces deux heures à voir le Boss au Roxy Theater à Hollywood vont changer à jamais la carrière de Robert De Niro.

Quelques semaines plus tard, l'acteur se retrouve sur le tournage du nouveau film de Martin Scorsese, Taxi driver, où il joue le rôle de Travis Bickle. Dans cette réalistation, le scénario est écrit en à peine 10 jours par Paul Schrader et certaines scènes sont décrites de manière très sommaire. Lors du tournage, Robert De Niro se souvient du concert de Bruce Springsteen et d'un moment précis qui l’avait marqué.

À cette époque, lorsque les spectateurs hurlaient "Bruce, Bruce, Bruce", à un moment Springsteen, faisant mine de ne pas comprendre, leur disait "You’re talking to me ?" (C’est à moi que tu parles ?). Dans Taxi driver, Robert De Niro fait exactement pareil mais en le disant à son reflet dans le miroir. Et il enchaine, improvisant l’une des plus célèbres scènes de l’histoire du cinéma.

Cette scène devient mythique et participera largement à la Palme d’Or décrochée en 1976 par Taxi Driver et à la nomination de Robert De Niro pour l’Oscar du meilleur acteur.

