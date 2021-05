publié le 17/05/2021 à 11:53

Robert De Niro est un monstre sacré du cinéma, mais son corps reste sensible à la douleur. L'acteur s'est en effet blessé sérieusement à la jambe, au quadriceps gauche, le 13 mai dernier, sur le tournage de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese aux États-Unis.

Robert De Niro a ensuite accordé une interview au média américain IndieWire, deux jours plus tard, pour donner des nouvelles rassurantes de son état de santé. "J'ai déchiré mon quadriceps d'une manière ou d'une autre. J'ai juste enjambé quelque chose et je suis tombé", explique l'acteur de 77 ans que l'on découvrira donc dans Killers of the Flower Moon (2021) avec Leonardo DiCaprio, entre autres. "La douleur était atroce et maintenant je dois guérir. Mais, cela arrive surtout quand on vieillit et il faut se préparer à ce genre d'évènements inattendus", poursuit-il.

Le lendemain de sa chute, Robert De Niro s'est envolé pour New York, comme ce qui était prévu sur son planning pour se reposer et être hospitalisé. Que l'on se rassure, elle n'affectera pas le reste de son rôle devant la caméra de Martin Scorsese. "Mon personnage est principalement un sédentaire. Heureusement, je n'ai pas à beaucoup bouger. Je dois juste respecter ma convalescence, poser ma jambe dans une certaine position et laisser la guérison se faire", décrit l'interprète emblématique de Travis Bickle dans Taxi Driver.