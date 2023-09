Bruce Springsteen reporte tous ses concerts de 2023 à 2024 pour se "rétablir d'un ulcère"

Après de premières annulations, l'ensemble des concerts de Bruce Springsteen de 2023 annulés. L'immense star du rock a annoncé le report de l'ensemble de ses dates prévues jusqu'à la fin de l'année, afin de se "rétablir d'un ulcère" gastrique.



Le "Boss", qui vient d'avoir 74 ans et qui avait déjà reporté ses concerts de septembre, "a continué de bien se rétablir d'un ulcère gastrique ces dernières semaines et va poursuivre son traitement pour le reste de l'année" 2023, selon un communiqué sur X (anciennement Twitter). "Toutes les dates restantes de concerts en 2023 seront reportées en 2024", a-t-il ajouté.



"Merci à tous mes amis et fans pour leurs bons voeux, encouragements et marques de soutien. Je vais mieux et suis impatient de vous voir tous l'année prochaine", a écrit Springsteen. De nouvelles dates de concerts en 2024 seront annoncées prochainement, concerts pour lesquels les billets de 2023 seront évidemment valables ou remboursés au besoin sous 30 jours, précise le communiqué de la mégastar.