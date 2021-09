Pourquoi dit-on que les trèfles à quatre feuilles portent chance ?

Qu’on soit superstitieux ou pas, on a tous déjà tenté de trouver un trèfle à quatre feuilles. D’ailleurs, il existe un nom pour les gens qui les collectionnent, on dit qu’ils sont

ultratrifoliophiles. Le record est détenu par un Américain, qui possède plus de 160.000 trèfles à 4 feuilles.

Mais qui a décrété que ce petit bout de plante avait un tel pouvoir d’ailleurs ? L'une des premières origines de la renommée du trèfle à quatre feuilles pourrait remonter à l’Antiquité et viendrait des druides celtiques. Pour les collègues de Panoramix, les trèfles à quatre feuilles ont le pouvoir de chasser les démons. Ils n’apportent pas encore exactement de la chance, mais on n'en n’est pas loin.

En parallèle, une légende païenne se développe qui explique que chaque feuille a un sens : la renommée, la richesse, l’amour et la santé. Le compte est bon ! Encore une fois, le trèfle à quatre feuilles est donc un puissant protecteur. Mais la superstition autour du trèfle pourrait aussi venir de la tradition chrétienne.

Le trèfle à quatre feuilles est encore plus particulier

Pour les Chrétiens, le trèfle normal, à trois feuilles, est déjà à l’image de Dieu. Trois feuilles, cela correspond au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, et cela forme avec un peu d’imagination une croix chrétienne. Mais le trèfle à quatre feuilles est encore plus particulier : Ève en aurait piqué un en quittant le jardin d’Éden pour se rappeler tout ce qu’elle avait perdu.

La première feuille correspond à l’espérance, la deuxième à la foi, la troisième à la charité et la quatrième pour la chance. Car, de la chance, en fait, il en faut pour trouver un trèfle à 4 feuilles : dans la nature, il y a en a un pour 1.0000 trèfles standard donc à trois feuilles. Ça vous fait du 0,001% de chances de tomber sur un. Autant essayer de le cultiver vous-même. Ce qu’a fait le Japonais Shigeo Obara : résultat, il a obtenu un trèfle à 56 feuilles et c'est record du monde.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

