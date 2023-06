Pourquoi Paris est la capitale de la France mais plus du français ?

Paris est la capitale de la France depuis l’an 508 après Jésus-Christ, quand Clovis, le roi des Francs, décide de s’étendre vers le Sud en conquérant la Gaule, dont la capitale est alors Lyon. Mais Clovis, pour marquer le coup et son règne, la déplace dans l’ancienne Lutèce. Et cela n’a plus bougé, même s’il y a eu la parenthèse de Vichy entre 1940 et 1944 en raison de l’occupation allemande. Mais aujourd'hui, si Paris est la capitale de la France, elle n’est plus celle du français depuis 2016.

Cette année-là, Paris a perdu son titre de ville la plus francophone dans le monde au profit de Kinshasa. On compte 11 millions d’habitants à Paris et en région parisienne contre 12 millions et 800.000 pour la capitale de la République Démocratique du Congo. Des chiffres établis par le rapport Demographia World Urban Areas qui fait référence en la matière. Pas étonnant vu la poussée démographique en Afrique. On estime d’ailleurs qu’en 2050, 80% des francophones seront africains.



Ce que confirme le classement des villes les plus francophones au monde. Dans le top 10, il y a 8 villes africaines, dont Abidjan en Côte d’Ivoire qui complète le podium. Suivent ensuite Yaoundé au Cameroun, Casablanca au Maroc, Bamako au Mali. Pour retrouver une autre ville non africaine en dehors de Paris, il faut aller à la 10e place où l’on retrouve Montréal et ses 3 millions 700.000 habitants. Et à ceux que ça pourrait chagriner qu’il y ait autant d’Africains qui parlent et écrivent français, qu’ils sachent que c’est grâce à eux qu’aujourd’hui c’est encore la 5ème langue la plus parlée au monde derrière l’anglais, le chinois mandarin, l’hindi et l’espagnol. Juste devant l’arabe. Alors les grincheux, l’Afrique, on lui dit un des plus beaux mots de la langue française : "merci" !

