INVITÉ RTL - Johnny Depp à Cannes : "Je me contrefiche des affaires privées des gens", dit Thierry Frémaux

La star américaine Johnny Depp, 59 ans, a monté les marches du Festival de Cannes pour le film Jeanne du Barry de Maïwenn. Le rendez-vous incontournable annuel du cinéma a ainsi débuté avec une polémique de taille. L'acteur américain a été accusé de violences conjugales sur son ex-compagne, violences reconnues par la justice britannique.

Au micro de RTL, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a assuré ne pas être "au courant" de la situation de Johnny Depp. "Il y avait ce procès, tout le monde s'y est intéressé. Je me contrefiche des affaires privées des gens", a-t-il poursuivi. Et de conclure : "On a montré le film de Maïwenn, un film qui nous a semblé parfait pour l'ouverture."

Banni des plateaux de tournage américains depuis les procès, l'acteur a retrouvé les honneurs du monde du cinéma en foulant le tapis rouge aux côtés de l'équipe du film. Il a été accueilli chaleureusement en dépit des critiques.

