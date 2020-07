Journée mondiale des dauphins : 4 faits étonnants sur ces cétacés

publié le 24/07/2020 à 00:11

C'est un animal qui suscite la sympathie des petits et des grands. Le dauphin est connu pour sa sociabilité, son intelligence, son côté joueur ou encore ses héroïques sauvetages d'humains face à des requins ou un risque de noyade. Bref, le dauphin, c'est le copain qu'on aimerait tous avoir.

Mais les dauphins sont aussi des animaux sauvages remarquables sur bien d'autres points. Ils auraient notamment la mémoire sociale la plus longue de tous les mammifères ou encore la capacité de ne pas dormir pendant plusieurs jours. Comme ils vivent sous l'eau en groupe, ils ont aussi des capacités de communication impressionnantes.

Mais les dauphins sont aussi de grands prédateurs des mers, qui ont indéniablement leurs côtés sombres. À l'occasion de la journée mondiale des dauphins ce jeudi 23 juillet, RTL vous propose de découvrir 4 faits étonnants sur ces mammifères marins.

1. Certains dauphins savent utiliser des outils

Vous pensiez être plus malins que les dauphins avec votre marteau et votre tournevis ? Que nenni, les dauphins aussi peuvent se servir d'outils. C'est ce qu'ont découvert des scientifiques dans les années 1980, à Shark Bay en Australie. Là-bas, certains grands dauphins se promènent avec des éponges au bout du nez. Pourquoi ? Parce que les fonds marins sont pleins de coraux et de coquillages qui coupent. Avec leurs éponges sur le rostre, les dauphins peuvent gratter le sol sans se faire mal, et déloger les poissons qui s'y cachent.

Seulement quelques dauphins utilisent cette technique à Shark Bay, mais elle se transmet de génération en génération dans les groupes concernés. Selon une étude de l'Université of New South Wales, publiée dans la revue Animal Behaviour, elle serait même apparue il y a plus de 100 ans.

Au même endroit en Australie, des chercheurs ont aussi découvert une autre utilisation d'outils. Des dauphins se servent de coquillages pour attraper des poissons à l'intérieur. Et la technique se transmet de la même manière.

2. Les dauphins ont des petits noms

Les dauphins utilisent des sons et des sifflements pour communiquer sous l'eau. Mais pour s'adresser les uns aux autres, ils ont carrément des noms. En 2013, des chercheurs de l'université de St. Andrews, au Royaume-Uni, ont en effet démontré que les grands dauphins en Écosse utilisent des sifflements particuliers, ou se faire appeler. Ils reconnaissent cette signature personnelle. "Il s'agit de la première réelle preuve de l'existence de noms et d'appellations dans le royaume animal", avait expliqué Stephanie King, l'une des auteures de l'étude.

La question qui se pose est désormais de savoir si les dauphins peuvent associer d'autres sons à des objets précis, et donc avoir leurs propres "mots".

3. Les dauphins sont des violeurs et des assassins

Vous avez peut-être déjà entendu la phrase du rappeur Orelsan dans Basique : "Les dauphins sont des violeurs, méfie toi des apparences". Alors non, ce n'est pas très agréable à lire, mais les dauphins peuvent bien faire preuve d'une extrême violence. Dans Libération, le biologiste Richard Conor explique ainsi comment certains mâles forment des alliances pour "kidnapper" une femelle. "La femelle enlevée est séquestrée plusieurs jours, parfois plus d'un mois, et les mâles, sans ménagement, s'accouplent avec elle chacun leur tour ou ensemble", raconte-t-il.



Des comportements infanticides ont aussi été observés chez les dauphins. Ils tuent un bébé pour provoquer le retour du cycle de la mère, et donc pouvoir se reproduire avec elle.



Les dauphins peuvent aussi être très agressifs avec d'autres espèces. Des dauphins ont ainsi été observés en train d'attaquer des marsouins, sans raison apparente. Ils les chassent à grande vitesse, les encerclent, les percutent violemment et les noient. La raison de ces attaques reste mystérieuse, car les marsouins et les grands dauphins ne sont pas tellement en concurrence du point de vue de la nourriture. Certains observateurs évoquent l'hypothèse d'une "frustration sexuelle" liée à la saison de la reproduction pour expliquer ces violentes attaques.

4. Des dauphins ont déjà été utilisés comme soldats

En avril 2019, la découverte en Norvège d'un béluga avec un drôle de harnais a amené des experts à s'interroger sur la possibilité qu'il soit entraîné par l'armée russe. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas le premier cas de delphinidé dressé à des fins militaires. Un général russe a en effet confirmé que des dauphins étaient "formés à l’analyse des fonds marins, la défense d’un plan d’eau, l’attaque de plongeurs ennemis ou la pose de mines sur la coque de navires adverses", raconte franceinfo.



De même, les États-Unis ont développé un programme de dressage des dauphins pour l'armée dans les années 1960 : le U.S. Navy Marine Mammal Program. Ils ont servi pendant la guerre du Vietnam, notamment pour chercher des objets sous l'eau et surveiller les fonds. Selon le Guardian, ils auraient même été utilisés pendant la guerre du Golfe et l'invasion de l'Irak pour rechercher des mines.