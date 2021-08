Pourquoi le Wi-Fi n'aurait jamais existé sans une star d'Hollywood

Elle s'appelait Hedy Lamarr, de son vrai nom Hedwig Kiesler, c'était une actrice américaine d'origine autrichienne. En 1933, elle devient célèbre grâce au film Extase où elle est la première actrice à jouer à nue et à simuler un orgasme sur grand écran.

Cette performance sulfureuse lui ouvre les portes d'Hollywood où elle incarne le glamour dans les années 30-40. Elle joue avec Clark Gable, James Stewart et inspire même Walt Disney pour le personnage de Blanche-Neige. Et aussi celui de Catwoman dans la BD Batman !

Mais Hedy Lamarr ne se contente pas d'être jolie. Non, elle a des idées. Passionnée de technologies, elle se marie avec un riche fabricant d’armes. Avec lui, elle visite des usines pour compléter ses connaissances techniques et scientifiques. Puis, elle divorce et fuit le nazisme pour les États-Unis. Mais là-bas, en parallèle de sa carrière ciné et de son image de sex-symbol, elle invente. Elle met même au point une technologie révolutionnaire pour aider les soldats américains.

Avec son ami pianiste George Antheil, ils inventent un système de télécommunication complexe qui permet aux sous-marins US d'envoyer des torpilles sans se faire repérer par leurs ennemis. Sa technique n'est finalement pas utilisée par l'armée qui soupçonne même Hedy Lamarr d'être une espionne ! Mais une fois tombée dans le domaine public, elle est rapidement reprise par les fabricants de téléphones, les systèmes GPS ou encore pour créer le Wi-Fi.

Ce n'est qu'en 1973 que l’actrice est reconnue pour son invention. Elle n'obtiendra jamais d’argent pour les droits de son brevet. Elle aura juste droit en 2014 à titre posthume d'entrer au Hall of Fame des inventeurs aux côtés de Thomas Edison ou encore Steve Jobs d'Apple. Qui peut dire un grand merci à Madame Hedy.

