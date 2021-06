Téléphonie : comment se déplacent les ondes de votre téléphone ?

Allo, allo ? Cela fait plus de vingt ans que nous sommes équipés de téléphones mobiles. Et pourtant, aucune solution n'a été trouvée pour le moment : quand le réseau ne passe pas, il ne passe pas. Une question se pose alors : comment les ondes du portable, aussi valable pour le Wi-Fi, traversent les murs ?

Réponse 1 - Les ondes du téléphone mobile sont plus petites que les matériaux dont sont fait les murs. Elles se faufilent donc entre les petits morceaux de béton. En revanche, elles ne traversent pas le verre ou le métal, qui sont trop denses.

La qualité du réseau selon le matériau de l'obstacle

La bonne réponse est... la 2 ! Le téléphone mobile, le Wi-Fi, mais aussi les bons vieux téléphones Dect qu’on a chez nous depuis des décennies, utilisent la même technologie d’ondes courtes ou ultra courtes. 700 Mhz, 900 Mhz, 1800 Mhz, 2400 Mhz.



Caractéristique de ces ondes : elles se diffusent en ligne droite. Autrement dit, elles traversent tous les obstacles, en faisant vibrer le matériau dont ils sont constitués. Pour le bois, cela passe tout seul. Cela devient plus difficile avec du verre, même s'il est souvent fin, notamment pour les fenêtres et portes vitrées. Concernant le béton ou de la pierre de taille, les choses se compliquent : c'est pour cela par exemple que le réseau coupe lorsque l'on entre dans un parking souterrain. Il y a trop de béton entre le téléphone mobile et l’émetteur.