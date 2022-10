LES ? DE L'INFO - Pourquoi le hasard est-il le plus grand scientifique de l'histoire ?

LES ? DE L'INFO - Pourquoi le hasard est-il le plus grand scientifique de l'histoire ?

La Fête de la Science se déroule du 7 au 17 octobre 2022 dans toute la France, avec des centaines de manifestations pour petits et grands. On vous explique pourquoi le plus grand scientifique de l’histoire, c’est le hasard !

Ce qu'on appelle la sérendipité, un terme inventé au XIXème siècle pour désigner des découvertes inattendues faites par accident. Et dans l'histoire de la science, il y en a eu des tonnes. Du Téflon au Viagra en passant par les rayons X, la dynamite ou la pâte à modeler Play-Doh. Cela part souvent d’une chose banale. Comme une promenade avec son chien…

Cela a conduit à une invention scientifique qu’on utilise tous. En 1941, George de Mestral, ingénieur suisse, part chasser avec son chien. En ressortant de fourrés où ils cherchaient du gibier, il s’aperçoit qu’ils ont des petites boules accrochées, lui, dans ses vêtements, et son chiens dans les poils… Et de quoi s’agit-il ? Des fruits de bardane, une plante qu’on utilise contre l’acné et la chute des cheveux.

Le hasard fait bien les choses

En regardant ces fruits au microscope, George de Mestral découvre qu’ils ont des crochets souples qui se prennent dans les tissus, les poils et reprennent leurs formes quand on les arrache. Le hasard vient de lui donner l’idée du velcro. "Vel" pour velours, comme le pantalon qu’il portait, et "cro" comme crochets. Le hasard a bien fait les choses ! Parfois il les fait mal.

Comme en 68 quand Spencer Silver, chimiste américain, met au point une colle extra-forte. Sauf qu’il merdouille dans ses dosages et obtient exactement le contraire ! Un truc poisseux très peu adhésif. Il le met de côté. Et puis un jour, un collègue chef dans une chorale religieuse vient le voir. "J’en ai marre ! Les marques-pages dans mes recueils de chants n’arrêtent pas de tomber. Tu pourrais pas me passer ta colle qui colle pas trop ?".

Il en enduit des bouts de papier. Cela tient mais ça s’enlève. Il vient d’inventer le post-it ! Ces petits papiers pense-bête bien pratiques jaunes à l’origine. Quand ils ont testé la colle, il leur fallait des bouts de papier. Les seuls qu’ils ont trouvé dans un labo juste à côté étaient jaune canari. Encore une fois le hasard !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info