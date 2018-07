publié le 27/03/2018 à 06:38

Il y a vingt ans exactement, le 27 mars 1998, les autorités sanitaires américaines autorisaient la mise sur le marché du Viagra. La petite pilule bleue a été le premier traitement efficace contre l'impuissance. Beaucoup plus que les potions au gingembre, au ginseng, à la corne de rhinocéros, au bois bandé, supposément aphrodisiaques.



D'ailleurs le Viagra n'est pas, à proprement parler, un aphrodisiaque. Il ne déclenche pas le désir, mais permet qu'il s’exprime pleinement. Il a été découvert un peu par hasard, lors de recherche pour des traitements de la tension artérielle. En fait, le Viagra favorise la dilatation des vaisseaux, et donc la circulation du sang.

Dans les quinze premiers jours, il y avait eu 150.000 prescriptions rien qu'aux États-Unis. C'est l'ex-sénateur républicain Bob Dole, qui venait de perdre la présidentielle, qui en faisait la pub.

Et dans les premiers mois, alors que le Viagra était vendu ici mais pas encore ailleurs dans le monde, il y a eu des trafics : des plaquettes s'échangeaient au marché noir à des prix délirants. Il y a aussi eu des contrefaçons. D'ailleurs cela continue : la plupart des boîtes de Viagra vendues sur Internet sont fausses.

Cela a été un succès gigantesque. On estime qu'il y a eu plus de 60 millions de prescription à travers le monde. Il y a cinq ans, le Viagra rapportait plus de 2 milliards de dollars par an au laboratoire Pfizer. Aujourd'hui, c'est presque deux fois moins.



Le Viagra est désormais vendu en générique. Il coûte donc quinze fois moins cher qu'au début, et cinquante fois moins qu'au moment où la demande était la plus intense. Les hommes ne souffrent pas moins de troubles de l'érection (cela concerne un hommes sur trois après 40 ans). Avec l'allongement de la durée de la vie, il y a de plus en plus d'hommes de 60, 70, 80 ans et au-delà qui continuent à avoir une vie sexuelle grâce au Viagra, et désormais ses génériques.



Le Viagra a été un élément d'une nouvelle révolution sexuelle, selon des sociologues ici. Il est arrivé sur le marché quelques semaines après la révélation de l'histoire Bill Clinton / Monica Lewinsky, en pleine explosion d'Internet et donc aussi de l'accès à des films porno à domicile et gratuits. Donc à un moment important pour l'Amérique, plus puritaine que la France, où le sexe est à la fois un objet de fascination et un tabou.



Le Viagra a contribué à dédramatiser un peu le sexe. Grâce au Viagra, des hommes ont osé plus facilement parler de leur soucis d'érection avec leur médecin, avec leur compagnon ou leur compagne.