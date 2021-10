Le prix du pain au cœur de l’actualité… La baguette va coûter 5 à 10 centimes d'euros supplémentaires dans les prochaines semaines. Selon les professionnels du secteur, c'est la hausse des prix des matières premières et la flambée des tarifs de l’énergie qui ont engendré cette situation exceptionnelle. L'occasion de se poser une question : pourquoi la baguette a-t-elle une forme allongée ?

Pour y répondre, il faut revenir à l'origine de ce pain tant apprécié des Français. La légende veut que les boulangers de Napoléon aient fait évoluer la forme des miches en baguettes pour les rendre plus facilement transportables par les soldats, dans une poche spéciale de leur pantalon.

Ce qui est certain c’est que son neveu Napoléon III a lui fixé les règles. En 1856, la baguette doit mesurer 40cm de long et peser 300 grammes. Aujourd’hui elle s’est allongée, et affinée, pesant 250 grammes en moyenne.