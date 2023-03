Pourquoi l'eau de mer est salée mais pas celle des rivières ?

L'eau de mer est salée mais pas celle des rivières. Ce qui peut paraître étonnant, puisque les rivières, les fleuves se jettent dans les mers. Donc, il y a contact. Alors non, l'eau ne passe pas de douce à salée d'un coup. Il existe une zone intermédiaire aux embouchures des fleuves, où l'on trouve un troisième type d'eau qu'on appelle l'eau saumâtre.

Elle a entre 1 et 10 grammes de sel par litre. L'eau douce, c'est en-dessous d'un gramme. Et l'eau de mer au-dessus de 10. Bien au-dessus puisqu'on estime qu'avec 49 millions de milliards de tonnes de sel dissous dans les océans, on est à 35 grammes par litre. C'est comme si vous mettiez 6 cuillères à café dans une bouteille d'eau. Imbuvable.

Pour savoir comment est arrivé ce sel, il faut revenir il y a 4 milliards d'années juste après la naissance de la Terre. Il y a alors une énorme activité volcanique et des éruptions d'une grande violence qui lâchent dans l'air de la vapeur d'eau et des gaz comme le chlore et le soufre. Et ça a duré 100 millions d'années ! Puis la Terre s'est mise à refroidir.

Réaction chimique

La vapeur d'eau s'est alors condensée et est retombée au sol avec sa farandole de gaz. Au contact des roches, riches en sels minéraux dont le sodium, la pluie en ruisselant a emporté des fines particules de roche et commencé à former des rivières puis des mers qui sont un peu le terminus de l'écoulement d'eau. Et là s'est produite une réaction chimique !

Le chlore de la pluie + le sodium des roches donnent le chlorure de sodium. Le nom savant du sel ! C'est ce qui explique la salinité de l'eau de mer. Eau qui s'évapore pour former des nuages qui retombe sous forme de pluie, entre autres dans les lacs et les rivières.

Lors de l'évaporation, les molécules d'eau s'envolent seules sans le sel qui, lui, reste dans la mer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fabrique notre sel dans les marais salants. La chaleur du soleil fait disparaître toute l'eau jusqu'au moment où il ne reste plus que le sel. Qu'on récolte ensuite du côté de Guérande ou en Camargue.

Voilà pourquoi, contrairement à nos mers, nos lacs et nos rivières sont au régime sans sel ! Comme les nappes que met Louis Bodin quand il vous invite à dîner, les fameuses nappes phréatiques...

