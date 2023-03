C'est inédit à cette période de l'année en France. Une sécheresse touche actuellement le pays, marquée par un déficit de pluie. Louis Bodin, monsieur météo de RTL, explique ainsi : "C'est inédit en hiver de cumuler à la fois une année (2022) avec autant de sécheresse, et un mois de février aussi sec". Ce déficit est sévère dans toutes les régions et particulièrement dans le sud, à cause d'un anticyclone qui a empêché les pluies de tomber.

Et ce manque de précipitations à un impact important, puisque 12 départements sont en alerte ou en vigilance, avec des restrictions d'usage de l'eau. Ainsi, dans les départements en alerte renforcée, les agriculteurs doivent limiter leurs prélèvements, l'arrosage des espaces verts, des golfs, des jardins est interdit, mais également de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles qui recyclent l'eau.

Même si cette semaine "l'humidité sera de retour dans la moitié sud de manière significative", avec notamment le retour de la neige en montagne, Louis Bodin explique qu'"il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années" pour rattraper l'année 2022. Dans le nord du pays, les éclaircies devraient toujours rester présentes dans les jours à venir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info