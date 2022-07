Pourquoi Jésus aurait pu utiliser les smileys ?

Cela a l’air totalement anachronique d’imaginer le Christ faire un "LOL" à ses apôtres, pourtant ça aurait pu être possible car on a découvert que le tout premier smiley remontait bien avant l’invention du smartphone et de l’ordinateur. Bien bien avant même puisqu’on estime qu’il a 3.700 ans !

En 2010, des archéologues italiens et turcs décident de fouiller une ancienne ville habitée par les Hittites, une civilisation aujourd’hui disparue, mais dont l’empire s’étendait de la Grèce à la Turquie en passant par la Syrie. Farouches guerriers, ils ont mené des guerres sanglantes avec les Égyptiens, leurs plus farouches ennemis.

Et lors de ses fouilles, les archéologues ont fait une découverte très surprenante : une cruche hittite qui servait sans doute à servir le sharbat, une boisson sucrée préparée avec des pétales de rose, d’herbes diverses et de fruits. Le genre de breuvage qui faisait plaisir à ceux qui le consommaient si on croit ce qui était dessiné sur cette jarre : deux points pour représenter les yeux et un trait arrondi pour figurer une bouche souriante. C'es exactement le même dessin que le smiley que l’on utilise dans les SMS ou les réseaux sociaux pour signaler qu’on est content.

Comme quoi les Hittites, contrairement à leur réputation, n’étaient pas que des brutes épaisses. Même si la suite fut moins souriante pour eux, leur civilisation ayant fini par s’éteindre mystérieusement au 2ème siècle avant Jésus-Christ, en raison notamment des luttes de pouvoir intestines. Mais, la fascination exercée par ce peuple, elle, a survécu, Lawrence d’Arabie a d’ailleurs été le premier à partir à la recherche de ces vestiges.

