Pourquoi il y a un point commun entre la Compagnie Créole et les Daft Punk

Décédé à l'âge de 74 ans, dimanche 3 septembre, José Sébéloué était le chanteur de la Compagnie Créole. Ce célèbre groupe de musique partage un point commun avec un autre groupe, les Daft Punk.

Ce point commun, c’est un homme. Daniel Vangarde. Très peu connu du grand public, ce monsieur qui a aujourd’hui 76 ans a écrit et composé tous les tubes de la Compagnie Créole ! Dont le fameux Bal Masqué. Mieux, c’est lui, Daniel Vangarde, qui a créé la Compagnie Créole.

Ce n'est pas un groupe des Antilles, mais un groupe d'Antillais qui vivaient en métropole. Et en 1975, après avoir découvert la biguine dans les îles, Daniel Vangarde a l’idée de monter un groupe couleurs DOM-TOM. Il rencontre un guitariste qui travaillait dans un resto antillais et c’est parti, le carton est immédiat. Il faut dire qu'il a le nez creux, car il a aussi cartonné dans d'autres styles musicaux, comme Ottawan avec D.I.S.C.O.



Les Gibson Brothers avec Cuba, c'est aussi de lui. D'ailleurs, leur vrai nom n'était pas les Gibson Brothers mais les frères Francfort, ils venaient de Martinique. Bon, c'était moins vendeur, ça faisait plus foire à la saucisse que salsa...

Mais quel rapport avec les Daft Punk ? 1975 est une année riche en naissance pour Daniel Vangarde. Celle de la Compagnie Créole donc. Et celle de son fils, Thomas. Précisons que Vangarde, c'est un pseudo. Le vrai nom de Daniel, c'est Bangalter. Et donc son fiston, c'est Thomas Bangalter, un des deux Daft Punk. Qui, petit, a dû fouiner dans les disques de papa. Parce qu'en 1979, Daniel Vangarde a produit un titre disco qui s'appelait More Spell on you.

Une intro samplée et retravaillée par son fils Thomas qui a donné un des plus grands tubes des Daft Punk.

Pour l'anecdote, le compositeur de ce titre disco, c'est un autre Français, Gérard Salesses. Ce nom ne vous dit rien ? Et bien c'est lui qui compose depuis des décennies toutes les chansons de chez AB Productions. Par exemple, les gros tubes de Dorothée. Si ça se trouve, c'est pour ça que les Daft Punk mettaient un casque... ils avaient honte !