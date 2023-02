Le duo mythique, séparé malheureusement depuis 2021, a été formé par deux Français : Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Ensemble, ils ont fait danser la planète avec leurs titres comme Around The World et One More Time.

Daft Punk a aussi intrigué le public avec ses casques cachant leur visage et leur identité. Des casques créés par le même studio qui a dessiné des tenues pour Batman, les Avengers et Spider-Man. Ça, c’est pour l’origine des casques. Quant à celle de leur nom, Daft Punk, ce n’est pas eux qui l’ont trouvé !

On est en 1993, nos futurs Daft Punk travaillent avec un 3e larron : Laurent Brancowitz. Ensemble, ils forment le groupe Darlin’, nom de groupe choisi car c’est le titre d’une chanson des Beach Boys, dont ils sont fans. On est loin de la musique électronique, à l’époque, ils font de la guitare. Deux de leurs titres se trouvent sur une compilation dont le magazine britannique Melody Maker fait la critique. C’est le journaliste Dave Jennings qui s’y colle et c’est un cauchemar pour lui. Il déteste et le fait savoir dans son article. Il écrit "the two Darlin' Tracks are a daft punky trash called Cindy So Loud. Ce qui donne en français que les deux titres sont "une merde stupide (daft) et pourrie (punky)".

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo auraient pu mal le prendre mais en clin d’œil ironique et aussi parce qu’ils trouvent que ça sonne bien et mystérieux comme ils aiment, ils décident, malgré l’échec de Darlin’, de devenir Daft Punk. Quant à Laurent Brancowitz, le troisième membre de Darlin, il est lui aussi devenu une star puisqu’il n’est autre que le guitariste du groupe Phoenix.

