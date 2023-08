D'où vient le célèbre "Toudoum" de Netflix ?

Ce mardi 29 août, la plateforme de streaming Netflix a fêté ses 26 ans. Son tout premier nom était d'ailleurs Kibble, car ça sonnait bien en anglais. Sauf que cela veut dire "croquettes pour chiens". Ils ont opté pour un truc plus proche de ce qu’était à l’origine Netflix : un site Internet pour louer des films sur Internet. Comme films, en langage populaire américain, ça se dit "flicks", va pour Netflix.

À l’origine, pour chambrer les grands studios de cinéma d’Hollywood qu’ils ambitionnent de concurrencer, les gens de Netflix ont envisagé un cri de chèvre, en clin d’œil moqueur au lion qui rugit de la MGM. Et finalement, c’est en 2013 qu’ils vont avoir l’idée de ce Toudoum. Suivant l’adage "On n’est jamais mieux servi que par soi-même". En effet, ce Toudoum vient d’une série originale que Netflix a produite et mise en ligne cette année-là, la série politique devenue culte : House of Cards.

À la fin de la saison 2 de "House of Cards", dans la dernière scène du dernier épisode, comme pour annoncer le début d’une nouvelle ère, Frank Underwood frappe alors deux fois le poing sur le Bureau ovale avec sa chevalière. Isolez ces deux petits coups de poings. Ajoutez-y un peu de réverbération et quelques arrangements mélodiques et vous obtenez le fameux "Toudoum".

Voilà comment est né ce petit son qui fait aujourd’hui de Netflix la plateforme la plus connue et la plus reconnaissable au monde. À tel point que, sur YouTube, il existe une vidéo qui permet d’écouter ce Toudoum pendant 10 heures d’affilée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info