Pourquoi l'héroïne de "HPI" a-t-elle des parents américains ?

Alors que la suite de "HPI", la série-phénomène avec Audrey Fleurot, est diffusée ce jeudi 8 juin au soir, nombreux sont ceux à se demander pourquoi son personnage de Morgane Alvaro a des parents américains.

Le personnage de cette femme de ménage aux capacités intellectuelles hallucinantes a été inspiré par deux héros américains. Un de série, pour le papa, et une de cinéma, pour la maman. Un accouchement qui n’a pas pris 9 mois mais 7 ans entre l’idée de base de HPI et sa première diffusion sur TF1 en avril 2021.

Le papa c’est Mr Spock, le second du Capitaine Kirk dans Star Trek. Car quand le scénariste Nicolas Jean, qui a justement un fils HPI, a l’idée de la série en 2014, il imagine une sorte de Madame Spock qui là, aiderait un capitaine mais de police. En ayant les capacités de calcul et de raisonnement d’un ordinateur mais aussi, comme le personnage de "Star Trek", une absence totale d’émotions.





La mère inspirée directement de Julia Roberts

De son côté, la maman de Morgane Alvaro, donne un côté un peu extravagant et foldingue au personnage. Après avoir décidé d'effacer son côté Asperger, un peu inadapté au monde qui l’entoure, les scénaristes n'ont gardé que son côté "magicienne avec son QI", d’où d’ailleurs le choix de son nouveau prénom Morgane, en référence à la fée Morgane, demi-sœur du Roi Arthur et élève de Merlin l’Enchanteur, aux pouvoirs surnaturels.

Julia Roberts, dans le film Erin Brokovitch, qui lui a valu un Oscar en 2001, a également été une source d'inspiration. Cette maman au chômage a élevé seule ses trois enfants comme Morgane Alvaro et a fait condamner toute seule une grosse compagnie, coupable d’avoir pollué l’eau potable. Cette femme avait aussi un fort caractère et un look pas vraiment discret, un poil vulgaire, avec du décolleté push-up, de la mini-jupe moulante, une grande tignasse, des créoles aux oreilles, là aussi comme Morgane Alvaro.

Avec quand même une différence notable : Morgane Alvaro a des tenues assez animalières avec du motif léopard, python ou zèbre. Zèbre qui est un clin d’œil puisque c’est le nom qu’on donne aux adultes HPI.

