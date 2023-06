Pourquoi l'histoire du jeu vidéo "Tetris" est un véritable thriller

LES ? DE L'INFO - Pourquoi dans le Finistère on est très heureux de la sortie demain du nouveau Transformers et du carton de Super Mario ?

Hier, mardi 6 juin, ce n’était pas que l’anniversaire du 6 juin 44, c’était aussi celui d’un autre Débarquement qui a eu un impact mondial : la création du jeu vidéo casse-tête Tetris. Voici pourquoi l’histoire de ce jeu culte est un véritable thriller.

Tout commence en 1984. Aleksei Pajitnov est un jeune informaticien russe de 19 ans. Il s’ennuie fermement à l’université de Moscou. Pour tuer le temps, il se met à développer un jeu vidéo. Pour lui déjà, car il est fan de Pentominos, un jeu puzzle qui consiste à assembler des blocs de bois de différentes formes. Il invente donc Tetris.

Un titre peu commun, imaginé à partir de "Tétra", "quatre" en grec car toutes les pièces sont composées de 4 carrés, et de "tennis", son sport préféré. Le problème, c’est qu’il devient accro à son propre jeu…

Un jeu trop addictif pour l'URSS

Au début, il fait semblant de bosser. Mais des collègues s'aperçoivent qu'il ne fait que jouer, et veulent aussi essayer. Pajtinov leur procure discrètement des disquettes avec le jeu qui se répand dans Moscou.

À tel point que le gouvernement fait installer sur tous les ordinateurs un virus qui détruit Tetris si un fonctionnaire essaye de l’installer. Puis une copie finit par arriver clandestinement en Hongrie, où Robert Stein, un Anglais éditeur de jeux, tombe dessus. Reniflant le bon coup, il parvient à remonter la piste de Pajitnov à qui il propose via un telex d’acheter les droits 15.000 euros.



Une exportation sous le manteau vers les États-Unis

Le jeune créateur refuse, car à l’époque, c’est "niet" pour dealer avec l’Occident. Il faut passer par le KGB, ce qui est difficilement faisable. Mais, coup de bol, en 85, Gorbatchev vient d’arriver au pouvoir et il veut exporter des produits soviétiques à l’étranger.

Et quoi de mieux qu’un jeu vidéo pour montrer que l’URSS est à la pointe ? Stein décroche donc les droits de Tetris, nationalisé entre temps par le gouvernement. Pajitnov ne touche pas un rouble dans l’histoire. Mais Stein est rusé : les Russes lui ont cédé les droits uniquement pour les ordinateurs personnels. Anticipant de les avoir aussi pour les consoles de jeux, le Britannique les vend à Atari, qui sort le jeu aux États-Unis.





Nintendo dévoile le pot aux roses

Les Russes s'en rendent compte le jour où les Japonais de Nintendo viennent les voir pour obtenir les droits de Tetris pour leur nouvelle console portable, la Game Boy. Ils la montrent aux Russes avec une version du jeu. Qui sont surpris. Comment est-ce possible ?



Ces derniers découvrent alors que Stein les a roulés dans la farine. Ils vendent la licence à Nintendo qui aussitôt fait un procès à Atari pour récupérer l’exclusivité de Tetris. Ils finissent par la gagner.

Le lot de consolation d'Aleksei Pajitnov

Quant à Pajitnov, il est parti vivre en 1991 aux États-Unis, où il conçoit de nouveaux jeux vidéo. Aucun évidemment n’a eu le succès de Tetris. Loin de là. Mais l’histoire se finit bien : en 1986, il a fini par récupérer les droits de son jeu.



Aujourd’hui l'informaticien a 68 ans, on estime sa fortune à 4 millions de dollars. Pas mal mais une goutte d’eau lorsque l'on sait que le jeu s’est vendu à plus d’un demi-milliard d’exemplaires entre les consoles et les smartphones. Le seul luxe de Pajitnov reste donc une Tesla avec marqué "Tetris" sur la plaque d’immatriculation. Et au volant de laquelle, il doit rouler en écoutant son air favori : Korobeiniki de Nikolaï Nekrassov ("Les Colporteurs" en russe, ndlr).

