Comment un jeu d'enfant a sauvé des millions de vies ?

On est en 1816 à Paris. René Laennec, un médecin, déambule dans les jardins du Louvre, l’air préoccupé. Et il y a de quoi : une de ses patientes est cardiaque mais comme cette jeune fille a des problèmes d’obésité, il ne peut pratiquer sur elle les examens classiques qui permettent de sentir le cœur. Lors de leur dernière consultation, il a bien pensé à coller son oreille sur sa poitrine pour essayer d’entendre battre l’organe, mais il a renoncé…

À cette époque, la décence interdit ce genre de comportement. Mais, il y a urgence, il craint pour la vie de sa patiente. En se baladant, il tombe sur deux gamins en train de faire quelque chose d’étrange, suffisamment pour qu’il s’arrête et les observe. Ils sont tous les deux accroupis aux deux extrémités d’une poutre en bois. D’un côté, un des enfants gratte le bois avec une aiguille et de l’autre, son copain, l’oreille collée sur la poutre écoute les sons transmis et amplifiés avant de dire combien de sons ont été envoyés. En voyant ça, ça fait tilt dans la tête du médecin.

Il se précipite alors chez sa patiente cardiaque. En s’inspirant des deux gamins, il prend un tas de feuilles de papier et les roule très serrées pour en faire un cylindre. Il en pose une extrémité contre la poitrine de la jeune femme et l’autre à son oreille. Il entend clairement les battements du cœur nets et amplifiés. Laennec vient d’inventer le stéthoscope, De "stethos", poitrine en grec, et "scope", observer.

Le principe est simple : les battements de cœur font bouger les atomes qui les entourent. En bougeant à leur tour, ils déplacent d’autres atomes, jusqu’au cylindre dont les atomes à leur tour sont agités et amplifiés dans le tube de papier pour arriver à l’oreille. Un peu comme des dominos qui tombent, c’est ainsi que l’onde se propage.

