Pourquoi est-ce que le 1er mai, on rend en fait hommage à un 3 mai ?

En gros, il y a une sorte de jetlag de célébration qui nous ramène aux origines du 1er mai et des défilés qui vont avec. Et ces origines, elles se trouvent de l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, en 1886. À l’appel des syndicats, 340.000 ouvriers manifestent à travers tout le pays pour l’instauration de la journée de travail de 8 heures. La date du 1er mai n’est pas anodine, en Amérique, on l’appelle le moving day, car historiquement, c’est ce jour-là que la nouvelle année comptable débutait pour les entreprises, qui en profitaient pour renouveler ou pas certains contrats de travail. Et les ouvriers qui n’en avaient plus devaient, pour trouver du boulot, bouger ailleurs.



Certains ouvriers ont décidé de prolonger le mouvement jusqu'au 3 mai. C’est le cas de ceux des usines de matériel agricole McCormick à Chicago, qui décident d’aller chasser les "jaunes" embauchés pour faire le boulot à leur place. Ils sont accueillis par la police. Ça dégénère : deux ouvriers sont tués. Le lendemain, un meeting de protestation est organisé, et là ce sont huit policiers qui sont tués par une bombe lancée par des syndicalistes anarchistes.



Tout étant parti de ce 1er mai, cette journée devient le symbole dans le monde entier de la lutte ouvrière. D’autant plus que ces terribles événements ont permis aux ouvriers américains d’obtenir, mais à quel prix, la journée de travail de 8h. Voilà pourquoi, en France, lorsque les ouvriers souhaitent obtenir la même chose, ils décident de manifester le 1er mai.



L’histoire américaine se répète chez nous un an plus tard : lors du 1er mai, à Fourmies, dans le Nord, dix manifestants sont tués. Là aussi, cela conduira le Parlement à finir par voter la journée de huit heures. Mais seulement en 1919. Et à cette occasion, le 1er mai sera déclaré jour chômé. Il deviendra férié et payé en 1941 sur décision de Pétain, qui voulait ainsi se mettre les ouvriers dans la poche. Et accessoirement flatter son égo car le 1er mai, c’est le jour de la Saint Philippe, le prénom du Maréchal.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info