Pourquoi un trou de mémoire a donné naissance au guide du Routard ?

Tout a commencé en 1971, en pleine époque baba cool, et la destination numéro un des jeunes Français aux cheveux longs, c’était l’Inde. Parmi eux, se trouvait un jeune étudiant en école de commerce, Philippe Gloaguen. Il avait 20 ans et a proposé à Jean-François Bizot, le patron du magazine culte Actuel, de faire un article sur son périple. Il n’a pas été pas le seul à avoir cette idée. Il a été choisi car il était le moins cher. Il demandait seulement 1.500 francs de budget. Deux mois et demi plus tard, il est de retour et son article est publié. Jean-François Bizot a eu de super retours, donc il a conseillé à Gloaguen d’en faire un guide.





Après la route des Indes, la route des éditeurs. Il va en faire dix-huit, qui tous vont lui jeter son guide à la gueule. Mais le 19è est le bon. Il signe le guide, que Philippe Gloaguen a voulu appeler "Ganesh". Le dieu du savoir, celui qui supprime les obstacles, en gros, le dieu débrouillard. Ça colle parfaitement. Sauf que l’éditeur lui a dit que personne ne le connaissait, il fallait donc changer le titre. Et là, Gloaguen s'est rappelé d’un truc marrant : comme Jean-François Bizot ne se souvenait jamais de son nom, il l’appelait "Le routard". C’est comme ça qu'est né "Le guide du Routard". Qui a failli être mort-né.





Quelques jours plus tard, l’éditeur, plus tout jeune, s'est fait percuter par un bus. Il est mort sur le coup. Gloaguen s'est retrouvé à la case départ. Heureusement, comme il commence à se montrer dans les médias, il est repéré par Hachette, qui lui aurait offert un contrat en or : un pourcentage de 15 % des ventes et une clause qui en fait l’auteur unique de tous les guides. Avec 55 millions vendus en 50 ans, autant vous dire qu’il a largement de quoi aujourd’hui voyager en avion et en première en plus. On estime cela à trois millions d’euros par an, dont il reverse une partie à ses auteurs quand même. Un film se prépare sur le Routard avec, à l’écriture, les mêmes scénaristes que "Les Tuche" et le dernier "Astérix".



