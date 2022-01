Pourquoi écrit-on “quelqueS minutes” mais “quelquE temps” ?

J’ai reçu un appel au secours de Maxime, de Paris 13e : “La semaine dernière, vous avez parlé de mots auxquels on a envie de mettre un S alors qu’il n’en faut pas, comme ensemble et parmi, mais j’ai beaucoup plus de mal avec quelque : je ne sais jamais s’il faut un S ou non.” C’est vrai, quelque est un mot particulièrement piégé parce qu’il peut s’écrire… avec ou sans S, suivant les cas. Bon, si vous êtes un adepte des probabilités, vous mettrez un S, cher Maxime, car vous avez de grandes chances de tomber juste.

Voilà : quand quelques veut dire plusieurs ou un petit nombre de, il prend toujours un S. “Voici quelques bonbons” : avec un S à quelques – comme à bonbons, d’ailleurs. “A quelques kilomètres d’ici”, S à quelques également. Dans ces cas-là, quelques est considéré comme un adjectif, et comme tous les adjectifs (ou presque !), il s’accorde.

Alors quand est-ce qu’il ne s’accorde pas ? Quelque ne prend pas de S quand il fait partie de ce qu’on appelle une locution, un groupe de mots figés ensemble : quelque part, quelque chose, quelque peu, en quelque sorte, quelque temps. Hum, il est vrai que ces locutions sont très utilisées. Ce qui (désolée…) remet un peu en question la pertinence de la stratégie de l’orthographe probabiliste...

Un petit truc tout simple

Donc, pas de S à quelque temps… mais à quelqueS minutes, si ! C’est vrai que c’est trompeur, et d’ailleurs le S à quelque dans quelque temps est une faute que je repère très souvent, sans doute pour cette raison. Mais regardez : quelques années, c’est bien “un petit nombre” d’années ou “plusieurs années”, donc quelque, comme nous venons de le voir, est au pluriel. Quelque temps, ce n’est pas “un petit nombre de temps” ni “plusieurs temps”, c’est un temps (une durée) indéterminé. De même, d’ailleurs, si je dis “Je vais t’offrir quelque chose”, il ne s’agit pas de plusieurs choses mais d’une chose indéterminée - et alors quelque est invariable…

À noter au passage que, bien que le mot chose soit féminin (une chose), quelque chose est masculin : “Offrez-moi quelque chose de beau” et non “quelque chose de belle”. Et j’en profite pour faire un sort à une autre erreur du même genre : quelqu’un est toujours masculin lui aussi, même s’il désigne une femme. “Valérie Quintin est quelqu’un de gentil”, et non “de gentille”.

On utilise aussi parfois quelque devant un chiffre, comme synonyme d’environ, comme dans “Chaque boîte contient quelque 100 bonbons.” Là, quelque est adverbe, donc invariable, encore une fois. En revanche, “Cette boîte contient quelqueS bonbons” prend un S à quelques…

En somme, tout se résume à ce petit truc tout simple : quand on peut remplacer quelques par plusieurs, alors il prend un S, comme plusieurs. Autrement, pas de S. Voilà, cher Maxime, en quelques minutes (avec un S à quelque et à minute), vous avez appris quelque chose (sans S à quelque ni à chose).