Pourquoi cet été vous pourrez dire merci aux GI américains qui ont débarqué le 6 juin 1944

Nous sommes le 6 juin, date historique puisqu’en 1944, les GI Américains débarquaient sur les plages de Normandie. Et voici pourquoi, cet été, à la plage ou en voyage, on pourra leur dire un grand merci.

Concernant les plages, ce n’est pas uniquement celles du Débarquement mais toutes celles où vous irez vous allonger sur une serviette pour bronzer en lisant… Un Livre de poche. Un format qui fête cette année ses 70 ans.

Son créateur n'est autre Henri Filipacchi, papa de Daniel, l’animateur de Salut les copains. Ce dernier avait déjà lancé le premier Bibliobus de France. Objectif : mettre les livres à portée de tous.

Filipacchi décide en 1953 de démocratiser la lecture. La légende veut que l’idée lui soit venue quelques années auparavant en voyant un jour un G.I. américain, basé en France après la guerre, couper un livre en deux pour le mettre dans sa poche.

À l'origine, une solution pratique

Durant la Seconde Guerre Mondiale, pour occuper les soldats, l’Armée US décide de leur fournir des livres. C’est ainsi qu’ils embarquent tous pour les plages normandes avec de la lecture. Mais pas des pavés comme on trouve en librairie, il faut qu’ils prennent peu de place dans leur paquetage. Et surtout, qu’ils ne coûtent pas cher à fabriquer. Alors on utilise les presses et le papier à magazine.

C’est pour cette même raison que l'on imprime alors les livres par paire, l’un au-dessus de l’autre. Et ensuite, qu'on les découpe dans le sens de la largeur. Ces livres de poche se feuilletaient donc par le haut, comme un bloc-notes, et non par le côté.



Un petit livre pour un grand succès

Henri Filipacchi va, lui, garder l’idée du format, du coût réduit et commercialiser ses Livres de poche à deux francs. Il les vendra en dehors des libraires, dans les gares ou les kiosques. Ce qui va assurer leur succès : 8 millions d’exemplaires écoulés en 1958, 28 millions en 1969 et plus d'1 milliard l’an dernier.

Aujourd'hui, un livre sur 3 vendus en France est un livre de poche. Ce qui permet aux éditeurs, justement, de bien se remplir les poches.



Quels sont les Livres de poche les plus vendus en France ?

Le top 4 des livres de poche les plus vendus, dans l’ordre, sont Le Grand Meaulnes et Vipère au poing, avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus. Juste derrière, avec plus de 4 millions, vient Le journal d’Anne Frank et Germinal.

