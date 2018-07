publié le 03/07/2018 à 11:08

Vous êtes prêt(e)s à partir en vacances, mais vous ne savez pas quels livres emporter ? RTL a sélectionné 4 œuvres qui vous permettront de passer un été idéal.



Si vous êtes fans de polar, foncez sur le dernier Fred Vargas : Quand sort la recluse. Les habitué(e)s des romans de l'auteure, retrouverons avec plaisir le commissaire Adamsberg. Les autres pourront faire sa connaissance avant de découvrir d'autres de ses aventures.

Pour des lectures plus engagées, dirigez-vous vers les histoires de Paula Hawkins et Laetitia Colombani. Avec La Tresse (premier roman), Laetita Colombani signe un livre fort porté par un trio de femmes représentant les différentes facettes de la féminité. Quant à Paula Kawkins, après le succès de La fille du train, elle persiste et signe un thriller féministe qui aborde les violences faites aux femmes. Sans oublier un classique : Anna Karénine de Léon Tolstoï.



"Quand sort la recluse" de Fred Vargas

Dans Quand sort la recluse (J'ai Lu), on retrouve bien sûr le commissaire fétiche de Fred Vargas : Adamsberg, toujours aussi surprenant, irrationnel, obéissant à ses intuitions, menant ses enquêtes par des chemins de traverse. Ici, il a fort à faire, l'assassin n'est autre qu'une araignée, la recluse. Dans le sud-est de la France, trois hommes meurent après avoir été mordus par la bestiole. "Je me suis dit : 'Il n'y a plus qu'à construire une histoire autour d'elle', mais j'en ai bavé parce qu'elle n'est pas mortelle, parce qu'elle crache à peine de venin", confie l'auteure au micro de RTL.

"Au fond de l'eau" de Paula Hawkins

Un autre polar de 2017 à glisser dans votre sac, c'est Au fond de l'eau (Pocket) de Paula Hawkins, dont le premier roman, La fille du train avait été un succès mondial. L'action se passe ici dans une bourgade frappée d'une sorte de malédiction, les femmes se noient dans les eaux de la rivière qui la traverse. Accident, suicide, meurtre ? Au-delà de ce thème de l'eau, le nouveau roman de Paula Hawkins aborde la violence faite aux femmes. "C'est un livre féministe. Je me suis attachée à raconter l'histoire de femmes qui ne se comportaient pas comme on aurait voulu qu'elles le fassent. Des femmes insoumises qu'on a tenté de réduire au silence pendant des siècles", explique Paula Hawkins au micro de RTL.

"La Tresse" de Laetitia Colombani

C'est un premier roman (Livre de Poche) vendu à plus de 300.000 exemplaires. L'histoire bouleversante de Smita, l'Indienne, Julia, la sicilienne et Sarah, la canadienne qu'une mèche de cheveux réunira sans qu'elles le sachent et à des milliers de kilomètres de distance. Un vibrant hommage au courage et à la soif de liberté de 3 femmes qui les incarnent toutes. "Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trois amies. Chacune correspond à une partie de moi-même. Pour moi, Smita c'est la mère, Julia c'est la femme amoureuse et Sarah c'est la femme brillante qui réussit sa carrière. Chacune illustre une facette différente de la féminité", selon Laetitia Colombani.

"Anna Karénine" de Tolstoï

Les éditions Pocket ont la bonne idée de créer une collection tout simplement baptisée Classiques. Parmi les premiers chefs-d'oeuvre republiés, nous avons choisi Anna Karénine de Tolstoï, une femme amoureuse au-delà de toutes les conventions sociales et morales de son époque et qui le paiera au prix de sa vie. À lire ou à relire absolument.