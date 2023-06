Pourquoi ce week-end on va voir Monsieur Eddie au Hellfest ?

Le Hellfest, le plus grand festival de musique métal d'Europe, a débuté à Clisson, en Loire-Atlantique, jeudi 15 juin. Au milieu des 180 groupes présents, il y aura Monsieur Eddie, samedi 17 juin à 21h.

Il ne s'agit pas d'Eddy Mitchell, mais de la mascotte la plus célèbre du hard rock, celle du groupe anglais Iron Maiden. Depuis 1980, ce personnage avec une tête de zombie et les cheveux hirsutes existe. C’est l’équivalent de la langue des Rolling Stones dans le métal

À l’origine, c’est une sorte de masque géant qui crachait du sang sur scène. Le groupe l’avait baptisé Eddie pour faire un jeu de mots puisque "head" veut dire "tête" en anglais. Surtout, c'était une référence à une vieille blague connue en Angleterre.

C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Eddie et qui nait sans corps, juste une tête. Les parents sont catastrophés, mais le médecin les rassure : "Ne vous inquiétez pas, son corps va apparaitre d’ici 5 ans". Cinq ans plus tard, c’est l’anniversaire d’Eddie. Son père s’approche de lui et lui dit : "Bon anniversaire ! On a une surprise pour toi !". Et là, Eddie réplique : "Oh non pas encore un chapeau !".

Lors de sa première apparition, Eddie fait scandale. Il apparaît sur la pochette du 45t Sanctuary où l'on voit le zombie, un couteau à la main, au-dessus du corps de Margaret Thatcher. Depuis, Eddie est devenu un peu le Martine du hard rock. Eddie est partout, y compris sur la carlingue du Boeing 747 personnel du groupe.

Avec plus de 100 millions d’albums vendus, Iron Maiden a un Boeing privé. Cet avion a été baptisé en clin d’œil à celui du président des États-Unis, le Ed Force One. Bruce Dickinson, chanteur d’Iron Maiden, le conduit, puisqu'il a son brevet de pilote de ligne.

Depuis 2000, Eddie est dessiné par un Français, Hervé Monjeaud. Ce fan a réussi à approcher Iron Maiden lors d’un concert au Zénith de Pau. Il leur avait montré un dessin d'Eddie détruisant la Tour Eiffel. Ils avaient adoré et ça s’est fait comme ça.

