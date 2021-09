Pourquoi avons-nous les lèvres roses ?

Vos lèvres sont uniques : si vous les imprimez sur une feuille après leur avoir mis du rouge à lèvres, l’empreinte qu’elles feront seront uniques au monde. Un peu comme vos empreintes digitales, personne au monde n’a les mêmes que vous. Cette couleur rosée différente de celle du reste de notre peau vient de son épaisseur.

C’est le seul endroit de notre corps où la peau est si fine. Sur le reste de notre visage, par exemple, elle peut compter jusqu’à 16 couches cellulaires. Nos lèvres, elles, n’en comptent qu’entre 3 et 5. Forcément ce manque d’épaisseur fait que les vaisseaux sanguins en dessous sont visibles, comme en transparence.

Cette couleur rose ou rougeâtre, c’est donc tout simplement celle du sang, car la peau, elle, est incolore. C’est pour cela que quand on a froid, nos lèvres ont tendance à virer au bleu, car à ce moment-là, dans un réflexe de survie, notre corps irrigue moins ses parties superficielles afin d’économiser de la chaleur. Nos lèvres en font partie, elles reçoivent moins d’oxygène et sont donc "obligées" de se débrouiller toutes seules comme des grandes. Du coup, elles en piochent plus dans le sang et un sang qui est pauvre en oxygène est légèrement bleuté, d’où la couleur de nos lèvres.

En revanche, attention, si vos lèvres sont plus rouges qu’à l’accoutumé, là c’est parce que la température de votre corps a augmenté. C’est un signe que votre foie est surchauffe, il vous dit "stop, freine l’alcool, le gras, les sodas".

