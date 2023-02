Pourquoi le Carnaval de Rio n'aurait jamais existé sans Paris ?

À écouter Ah ouais ? du 24 février 2023 00:02:50

Jusqu'au samedi 25 février, le Brésil vit au rythme du Carnaval de Rio, cinq jours de fête qui n'existeraient pas sans Paris. C'est finalement peut-être pour ça que Neymar a signé au PSG, pour remercier notre capitale sans laquelle il ne pourrait pas s'adonner à son activité favorite : la fête !

Mais avant de vous expliquer le lien entre Paris et le Carnaval de Rio, faisons d'abord un petit point étymologique. Mais pourquoi dit-on "carnaval" ? Ces fêtes, à Rio, Nice ou Dunkerque, interviennent juste avant le Carême, période de 40 jours de jeun pour les Chrétiens pendant laquelle il est interdit de consommer tout ce qui était d'origine animale. En latin, "enlever la viande" se dit "Carne levare"...

Les origines du Carnaval de Rio remontent à 1723, lorsque les colonisateurs portugais avaient importé l'Entrudo, la fête lusitanienne qu'on pratique avant le Carême. On y brûlait des poupées de paille ridiculisant le sexe opposé, on jetait des œufs et de la farine sur les passants. Trouvant ça trop trivial et ridicule, la haute bourgeoisie brésilienne décide de l'interdire en 1840. Et de la transformer, en prenant Paris comme modèle.

Pourquoi Paris ?

À l'époque se déroule à Paris un carnaval, vieille tradition qui remonte au Moyen-Âge. Les Brésiliens s'y sont servis allègrement : les cortèges dans les rues, c'est le Carnaval de Paris, les lancers de confettis, c'est le Carnaval de Paris, les costumes et les masques, c'est Paris... D'ailleurs, dans les premiers Carnavals de Rio, on retrouvait des personnages typiques du Carnaval parisien comme le Pierrot, la Débardeuse, une femme en tenue d'homme ou encore le Zouave. Même au niveau danse, on sentait l'influence de la capitale !

En effet, à l'origine au Carnaval de Rio, on dansait non pas la Samba, mais la Valse et la Polka. Comme on faisait au Carnaval de Paris. La Samba, elle, est devenue danse officielle en 1917 après l'abolition de l'esclavage au Brésil quand les nombreux Africains sont venus de force à Rio à la recherche de travail. Et la Samba et une danse originaire de l'Angola et du Congo, où le mot "samba" signifie "nombril". Qu'on agite dans tous les sens quand on la danse. Et qui fait que Rio est cette semaine le nombril du monde.

