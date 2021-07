Pourquoi des bagarres sont à l'origine de la création de la baguette de pain

Tout commence en 1896, à Paris. Il est décidé pour faciliter le transport des visiteurs de l'exposition universelle et des athlètes des jeux olympiques de construire le métro. Mais il y a urgence, tout doit être prêt pour l’été 1900.

Le chantier est alors confié à un homme dont vous connaissez sans doute le nom si vous avez déjà pris le métro parisien mais sans savoir qui il est : l'ingénieur Fulgence Bienvenüe, avec un tréma sur le "u"… C'est lui le Bienvenüe de la station Montparnasse-Bienvenüe. Et il va être à l'origine de l'invention de la baguette…

Pour réaliser ce métro dans les temps, on a fait venir de la main d'œuvre. Essentiellement des Bretons et des Auvergnats. Qui s'apprécient plus que moyennement. Et c'est un euphémisme. Les bagarres se multiplient et finissent souvent par des morts au couteau. Bienvenüe décide donc de régler le problème en interdisant les lames sur le chantier.

Mais là c'est un tollé général des ouvriers car ce couteau, il est indispensable pour eux : il leur sert à découper les grosses miches de pain rondes qui constituent une bonne partie de leur alimentation.

Pour éviter une grève générale qui tomberait mal Bienvenüe a alors une idée géniale... Il demande à un boulanger de lui fabriquer un pain qu'on pourra couper à la main, sans couteau.

C’est ainsi qu'il crée la baguette, à qui il donne cette forme allongée pour respecter le poids du pain qui est strictement réglementé. Grâce à cette invention, Fulgence Bienvenüe se retrouvera côté sécurité avec beaucoup moins de pain sur la planche...

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.