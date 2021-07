Pourquoi le sportif le plus riche de l'Histoire est aussi le moins connu

Si vous ne le connaissez pas, c'est parce que ce n'est ni un footballeur, ni un basketteur, ni un golfeur, ni même un pilote de Formule 1. Enfin c'est un pilote mais de "Formule 1" de... l'Antiquité.

Son nom : Gaius Appuleius Dioclès. Il a vécu au 2ème siècle après Jésus-Christ, et c'était un peu le Michael Schumacher de la course de chars romains. Et aussi le Cristiano Ronaldo de cette épreuve puisqu'il était d'origine portugaise. En 18 ans de carrière, cet aurige, c'est comme ça qu'on appelait les conducteurs de chars, a remporté 1.462 courses dans le Cirque Maxime de Rome. Pour vous dire à quel point c'était le meilleur : Dioclès gagnait une course sur trois à laquelle il participait.

À chaque victoire, il empochait 60.000 sesterces, une somme énorme pour l'époque. En une course empochait le double de ce qu'un légionnaire romain gagnait en une vie ! On comprend mieux pourquoi les écuries se l'arrachaient. Car oui à l'époque déjà, il y avait différentes équipes sponsorisées par d'illustres entrepreneurs romains. Comme aujourd’hui en Formule 1.

Chacune avait sa propre couleur et essayait d'avoir les meilleurs chars, chevaux et bien sûr conducteurs. Dioclès a fait partie de trois écuries, mais c’est avec les Rouges qu'il a remporté le plus de victoires. Pour un total de gain en carrière de 36 millions de sesterces. Rapporté à l'époque actuelle, cela représenterait 11 milliards d’euros.

Alors quand Michael Jordan, le supposé plus riche sportif actuel, vous agite son petit milliard et demi d’euros, vous pouvez lui dire "arrête ton char, Ben-Hur !", enfin Michael. Tu n’arrives pas à la cheville - en spartiate - de Gaius Appuleius Dioclès.

