Laurent Ruquier dévoile ses jeux mnémotechniques pour briller au théâtre

Entre la radio et la télé, le cœur passionné de Laurent Ruquier chavire aussi pour le théâtre. Invité dans l'émission Ça va faire des histoires, l'animateur des Grosses Têtes a dévoilé les petits secrets méconnus du public. Si monter sur les planches est une sacrée aventure, il est aussi de coutume de respecter certaines règles, mais aussi de connaître le jargon !

Laurent Ruquier s'est attardé sur les mots "cour" et "jardin", qu'utilisent les metteurs en scène pour diriger leur acteur vers l'entrée et la sortie. "C'est comme sur un bateau. Pour dire gauche et droite, on dit soit bâbord, soit tribord. Au théâtre, on dit côté cour ou côté jardin", explique-t-il. Comment se repèrent alors les comédiens sur scène ? L'animateur n'est pas à court de jeux mnémotechniques pour briller sur les planches : "Si vous êtes face à la scène, c'est-à-dire dans le public, pensez à Jésus-Christ". Une tactique qui a fait sourire les experts de l'émission.

"Évidemment, Jésus, ça commence par J, donc c'est le côté jardin. Christ, vous l'aurez compris, c'est le côté cour. À l'inverse, quand vous êtes sur la scène, il faut penser à cœur. Le cœur est le côté cour, à gauche. À droite, c'est donc le côté jardin", précise Laurent Ruquier. Selon l'animateur télé, la mise en place de ces termes uniques remonte au XVIIIe siècle, à l'époque où la Comédie-Française s'est installée aux Tuileries en 1770.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre gauche et votre droite, Laurent Ruquier propose un tout autre plan, et pour le moins inédit : "C'est très simple, prenez une paire de tongs ! Il y a une tong pour vos pieds gauches, à gauche de la scène. Et une tong pour vos pieds droits, pour désigner le côté droit de la scène. Ça marche très bien !", s'amuse le chroniqueur.

Si le théâtre a emprunté à la marine la tactique des termes uniques, elle s'est aussi emparée de multiples superstitions. Souhaiter bonne chance, ou encore porter du vert sur scène est proscrit. Porter du vert aurait des effets nocifs provoqués par l'oxyde de cuivre, utilisé dans l'élaboration de la couleur verte. Selon la légende "les comédiens qui porteraient des costumes verts à même la peau, finiraient par trouver la mort", éclaire Laurent Ruquier. "Mais ça veut dire qu'on ne jouerait jamais Robin des Bois !", ironise-t-il.

Pareil pour les mots "lapin" et "corde", qui seraient également interdits au théâtre. "Si on ne peut pas utiliser les mots 'lapins' et 'cordes' sous prétexte que ça porterait malchance, il n'y aurait plus aucun magicien de vivant sur scène, parce que des lapins et des cordes, ils font ça à chaque tour de magie", rigole l'animateur des Grosses Têtes.

