Insolite : "On le paye pour pleurer sur les tombes", raconte Philippe Gougler dans "Ça va faire des histoires"

Du lundi au vendredi à 10h30 sur RTL, les personnalités s'affrontent à tour de rôle dans une compétition d'anecdotes. Pour la deuxième manche de l'émission Ça va faire des histoires du 20 juillet, Philippe Gougler a raconté une histoire improbable concernant un cimetière, en Lituanie. "J'y ai vécu quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs", annonce l'animateur radio à ses camarades.



Habitué des voyages, l'animateur radio n'a pas son pareil pour parcourir des endroits reculés et de découvrir des pratiques culturelles, qui parfois étonnent. Cette fois-ci, Philippe Gougler était parti en Lituanie, et s'est retrouvé dans un petit cimetière, perdu au milieu d'un bois. "J'aperçois au loin un homme d'une soixantaine d'années qui se recueille devant une tombe, et qui fredonne une sorte de chant, quelque chose d'assez répétitif. Je me dis que c'est sans doute sa façon de pleurer un proche", explique l'animateur.

Quelques minutes plus tard, l'homme se déplace et recommence devant une autre tombe, puis une suivante, et ainsi de suite. Si Philippe Gougler soupçonnait une grande perte familiale, la vérité était tout autre : "Cet homme est payé pour pleurer. On le paye pour aller pleurer sur certaines tombes", dévoile l'invité de Jean-Michel Zecca. Il s'agit d'une tradition. La famille des défunts peut verser une somme d'argent à des personnes qui iront régulièrement pleurer sur les tombes. "Dans le cas de ce monsieur que j'ai rencontré, des enfants lui ont donné de l'argent il y a trois ans pour aller pleurer sur la tombe de leur parent. Et puis, il y en a qui préfèrent qu'il chante, et il y a d'autres qui préfèrent qu'il pleure. C'est complètement fou", confie-t-il.

Mais que gagne-t-on à pleurer sur les tombes des autres ? Pas grand chose, selon Philippe Gougler : "C'est seulement quelques euros, mais c'est dans le cadre du respect d'une tradition".

