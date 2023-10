Orthographe : faut-il écrire "j'ai les yeux marrons" ou "les yeux marron" ?

Si votre sœur a les yeux bleus et que vous avez les yeux marron, comment écrivez-vous bleu et marron ? Avec ou sans S ? Et bien, figurez-vous que votre sœur a les yeux bleus avec un S à bleus, tandis que vous, vous avez les yeux marron sans S. Pourquoi cette injustice orthographique, qui s’ajoute à celle des lois de la génétique ?



Les adjectifs de couleur s’accordent en genre et en nombre, comme les autres adjectifs. Des voitures vertes, féminin pluriel, des costumes noirs, masculin pluriel, sauf si la couleur en question est un nom commun employé comme adjectif. C’est le cas de crème, qui est la couleur de la crème, émeraude, qui est la couleur de cette pierre, orange, qui est la couleur du fruit de l’oranger, et de marron également, qui est la couleur du fruit du marronnier.

Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces adjectifs de couleur ne prennent pas de S ou de marque du féminin. Pensez que vous avez des yeux (de la couleur du) marron, des jupes (de la couleur de l’) orange, des voitures (de la couleur de la) crème. Évidemment, comme on est en Français, il y a six exceptions : écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose s’accordent, bien qu’ils soient des noms à l’origine. "Mes baskets roses sont plus belles que tes bottes mauves".

Ce podcast est extrait du livre de Muriel Gilbert, Les 99 fautes que tout le monde fait... sauf vous, maintenant ! (édité chez Vuibert).

