Orthographe : faut-il écrire "C’en est trop" ou "S’en est trop" ?

Ce dimanche 15 octobre 2023, Le Bonbon sur la langue est un partenariat avec le magazine Lire… Plus exactement avec le trimestriel Ecrire qui vient de sortir en kiosque, une déclinaison du magazine Lire qui s’adresse à tous ceux, nombreux, qui rêvent de se lancer dans l’écriture.

Pour écrire, il faut avoir un sujet, des idées, de la suite dans les idées, aussi, car ça demande un peu de persévérance, et puis il faut quand même quelques bonnes bases en matière d’orthographe. C’est pourquoi ce magazine propose un dossier intitulé Révisez votre langue française, signé de celle qui s’appelle "Madame l’Orthophoniste" sur les réseaux sociaux.

Elle y traite une vingtaine de règles de manière simple et didactique, et j’ai choisi de vous parler de la vingtième, justement : c’en, cent, 100, sens, s’en… comment s’en sortir ? Voilà un des mots qui comptent le plus d’homophones. Il y a le nombre 100, qui en lettres s’écrit cent, avec un T comme dans centaine.

Il y a aussi le sang qui coule dans nos veines, dont on se souviendra qu’il prend un G final parce qu’il y en a un à sanguin ; il y a sans de sans tambour ni trompette, sans queue ni cheval, sans chemise, sans pantalon, qui est une préposition, mais il y a aussi deux formes conjuguées du verbe sentir : il sent bon, avec un T, je sens bon, tu sens bon, avec un S final.

C'en est trop ? ou S'en est trop ?

Enfin, il existe deux homophones un peu moins évidents : le s’en de "il s’en va", qu’on utilise très souvent, et le c’en de "c’en est trop" ou "c’en est terminé", beaucoup moins courant. Ce sont surtout ces deux-là que l'on confond et qui génèrent des erreurs à l’écrit. Dans la phrase : "Vous m’avez encore piqué ma tartine, c’en/s’en est trop !", comment écrivez-vous c'en/s'en, amis des mots ?

On écrit c’en est trop. Le C’ est une abréviation, un raccourci de "cela" : "Cela est trop". S’en avec un S est la forme que l’on trouve avec certains verbes pronominaux, ceux qui se construisent avec un pronom : se moquer, se souvenir, et c’est le S de ce pronom que l’on retrouve dans s'en moquer, s’en souvenir. Le E est tout simplement élidé, remplacé par une apostrophe car on ne peut pas dire se en souvenir, se en moquer.



Le truc, pour ne plus confondre c’en ou s’en, c’est simple : si on peut remplacer par “cela”, c’est C’ qu’il vous faut. "Il s’en fiche" : "il cela en fiche", ça ne marche pas, donc il s’en fiche, c’est bien avec un S’. En revanche, si je dis "c’en est fini", je peux dire "cela est fini", donc c’est bien c’en. Et voilà, c’en est fini de cette faute !